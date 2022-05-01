CNN訪問談俄烏 吳釗燮：北京應從戰事中獲教訓

外交部長吳釗燮接受美國「有線電視新聞網」（CNN）專訪談及俄烏戰事指出，中國大陸應該也從戰事中獲得教訓，評估其犯台代價與國際社會可能的回應。

吳釗燮表示，烏俄戰火已持續2個多月，烏克蘭能夠堅持抵禦俄羅斯入侵，是因為烏國人民具有強大的自衛決心，善用不對稱戰力與結合民防力量；有鑑於此，台灣除持續發展不對稱戰力，同時強化全民防衛的決心與後備動員能力。

外交部今晚發布新聞資料指出，吳釗燮訪談內容已於台北時間1日晚間在CNN的「全球公共廣場」節目播出。

吳釗燮說，中國大陸在印太地區的擴張，以及俄羅斯入侵烏克蘭，使全球民主國家覺醒，也更加了解台灣的重要性；中國入侵台灣的威脅是真實存在，保衛台灣是自己的責任，自助者得人助，將與理念相近國家共同攜手合作。

吳釗燮並指出，中方持續對台採取灰色地帶戰術，過去1年來，除派出近千架次軍機擾台外，同時對台灣進行認知作戰，利用民主與言論自由散播「假訊息」，企圖以資訊戰、認知戰、網路戰等非傳統安全威脅，分化台灣社會、混淆國人認知、迫使台灣屈服；不過，位處第一線的台灣無所畏懼，將極力為民主挺身反抗威權，台灣有責任為國際社會守護民主，民主也終將勝利。

【中央社台北1日電】

外交部長吳釗燮接受CNN專訪時分析烏俄戰爭對台啟示，他指出，台灣除持續發展不對稱戰力，同時強化全民防衛決心與後備動員能力外，也爭取理念相近國家支持，中國應該從烏俄戰事中獲得教訓，評估犯台代價。

外交部晚間發布新聞稿表示，吳釗燮接受美國「有線電視新聞網」（CNN）專訪，分析烏俄戰爭的啟示、理念相近國家對台灣的支持及台灣為國際社會守護民主等議題，訪談內容已於台北時間今天晚間播出。

吳釗燮指出，烏俄戰火已持續2個多月，烏克蘭能夠堅持抵禦俄羅斯入侵，是因為烏國人民具有強大自衛決心，善用不對稱戰力與結合民防力量。

有鑑於此，台灣除持續發展不對稱戰力，同時強化全民防衛的決心與後備動員能力外，也全力爭取理念相近國家的支持；烏克蘭獲得民主國家的堅定支持及台灣擁有堅定自我防衛的決心，中國應該也要從烏俄戰事中獲得教訓，評估其犯台代價與國際社會可能的回應。

吳釗燮表示，中國在印太地區的擴張及俄羅斯入侵烏克蘭，使全球民主國家覺醒，也更加了解台灣的重要性。歐洲近期對台海和平的關注顯著提升，自去年起，除美、日、歐高層對話不斷提及台海和平的重要性外，歐盟、德國、英國、法國及荷蘭等國，都發表其「印太戰略」；另歐洲議會、法國、波羅的海三國及瑞典等也陸續籌組議員團訪台，顯示歐洲日益重視台灣，並採取具體行動展現對台灣的支持。

吳釗燮強調，拜登政府在烏俄戰爭爆發後，立即派遣高階代表團來台，表達美國對台灣的支持「堅若磐石」（rock solid），並將持續對台軍售，確保台灣有足夠的防衛能力。吳釗燮重申，保衛台灣是台灣自己的責任，自助者得人助，將與理念相近國家共同攜手合作。

吳釗燮也說明中國持續對台採取灰色地帶戰術。過去一年來，除派出近千架次軍機擾台外，同時對台灣進行認知作戰，利用台灣民主與言論自由散播「假訊息」，企圖以資訊戰、認知戰、網路戰等非傳統安全威脅，分化台灣社會、混淆國人認知、迫使台灣屈服，但吳釗燮強調，位處第一線的台灣無所畏懼，將極力為民主挺身反抗威權，台灣有責任為國際社會守護民主，民主也終將勝利。