執政6年努力排除困難 蔡英文：5月4日成立口腔健康司

中華民國牙醫師公會聯合會今在台中慶祝成立40周年，蔡英文總統到場祝賀，致詞時宣布好消息，執政6年終於完成牙醫界念茲在茲的心願，宣布5月4日牙醫師節將成立「口腔健康司」讓口腔衛生醫療有專責單位。

心理及口腔健康司兩者毫無關係，卻合併設置，長年被詬病，各界不斷倡議兩者獨立，但礙於中央行政機關組織基準法始終無法分立。

蔡英文今指出，牙醫師不斷反映，終於克服萬難，5月4日心理及口腔健康司將各自成立「口腔健康司」「心理健康司」多年努力終於看到成果，她感到欣慰。

行政院最近完成修法，衛福部把心理與口腔健康司各自獨立，設置第10個司「口腔健康司」心、口分家，衛福部也成為最大規模部會。

牙醫師公會全國聯合會理事長陳建志代表感謝總統支持，牙醫師全聯會去年10月拜會蔡總統，如今終於成立口腔健康司，有了專責單位，未來任重道遠。

牙醫師公會全國聯合會慶祝40周年，除捐助活動經費、牙醫師全聯會及各地方公會響應，共捐666萬給「健保愛心專戶」，由蔡英文總統代表受贈，將用來協助繳不出健保費的民眾。