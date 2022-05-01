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執政6年努力排除困難 蔡英文：5月4日成立口腔健康司

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
蔡英文總統代表接受牙醫師公會全國聯合會的捐款666萬元，捐給健保愛心專戶協助弱勢。記者陳秋雲/攝影
蔡英文總統代表接受牙醫師公會全國聯合會的捐款666萬元，捐給健保愛心專戶協助弱勢。記者陳秋雲/攝影

中華民國牙醫師公會聯合會今在台中慶祝成立40周年，蔡英文總統到場祝賀，致詞時宣布好消息，執政6年終於完成牙醫界念茲在茲的心願，宣布5月4日牙醫師節將成立「口腔健康司」讓口腔衛生醫療有專責單位。

心理及口腔健康司兩者毫無關係，卻合併設置，長年被詬病，各界不斷倡議兩者獨立，但礙於中央行政機關組織基準法始終無法分立。

蔡英文今指出，牙醫師不斷反映，終於克服萬難，5月4日心理及口腔健康司將各自成立「口腔健康司」「心理健康司」多年努力終於看到成果，她感到欣慰。

行政院最近完成修法，衛福部把心理與口腔健康司各自獨立，設置第10個司「口腔健康司」心、口分家，衛福部也成為最大規模部會。

牙醫師公會全國聯合會理事長陳建志代表感謝總統支持，牙醫師全聯會去年10月拜會蔡總統，如今終於成立口腔健康司，有了專責單位，未來任重道遠。

牙醫師公會全國聯合會慶祝40周年，除捐助活動經費、牙醫師全聯會及各地方公會響應，共捐666萬給「健保愛心專戶」，由蔡英文總統代表受贈，將用來協助繳不出健保費的民眾。

蔡英文指出，牙醫師公會推動口腔，把潔牙衛教融人學童的日常生活，到宅為老人服務，尤其在偏鄉，牙醫醫療服務無微不至。各鄉鎮市區都有牙醫師， 冒染疫高風險治療，並捐款協助弱勢，非常感謝。

蔡英文總統宣布5月4日將成立「口腔健康司」。記者陳秋雲/攝影
蔡英文總統宣布5月4日將成立「口腔健康司」。記者陳秋雲/攝影

牙醫 醫師 蔡英文

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