【重磅快評】蘇貞昌藉上海掩護3+4 解放病毒送阿中參選

蘇貞昌又去指揮中心影武。「3+4」疫亂方興未艾，醫院爆棚，害得高燒寶寶延誤治療，枉死急診室，蘇揆無視人命，大言不慚宣稱政府有計畫有節奏，「大家作得蠻好的」，還嗆說「我們才不像中國粗暴鎖國封城」。蘇揆不認真研究日韓星馬如何走向與病毒共存，反而和中國比爛，其實就是怕人追究決策背後的勝選算計。

連勝文抨擊蔡政府沒準備好就與病毒共存，是為選舉提前出盡利空，蘇貞昌搬出中國封城為己辯護，轉移焦點。蔡政府為了八月最後提名時限，決定加速「解放」疫情，疫苗篩劑特效藥全數臨時叫貨。時逢上海封城，蘇揆盤算著大亂遮小亂，但極權政府清零政策強迫捅鼻子，好歹備妥上億份試劑，蔡政府不封城，號稱超前部署，卻讓醫院爆棚，民眾冒險群聚，四處排隊搶篩劑。

蔡政府為陳時中參選，臨時解放疫情，讓人民自求多福，世界果然跟不上台灣。台灣為經濟發展，的確需要與病毒共存，但政府只說不作，直到阿中要參選才匆忙鬆綁，實在荒唐。討論與病毒共存，和堅持清零的中國比高下，根本找錯對象，很多民主國家都有完整方案，只是蘇內閣井底治國，抬頭只見習近平，看不見世界。

新冠病毒是新常態，走過Omicron高峰的美澳星韓早已將篩檢隔離與治療結合一條龍，輕重症分流有SOP，並利用APP管理確診者就醫，並及時通知密接者健康管理。反觀台灣，上億元的實聯制淪為「防疫政治」宣傳工具，取消實聯時，蔡總統還帶著粉絲「憑弔」，全然不覺海嘯將至，台灣還停留在「人工手動」的石器時代，沒有數位工具，如何與病毒搶時間？

台灣才與病毒共存不到一週，「人工手動」的防疫戰線幾近崩潰，人民不必看死亡預測數字，聽指揮官一句「要怪就怪病毒」，已心涼半截。蘇揆吹噓政策是專家縝密討論，其實是邊作邊補洞。今天開始實施確診者自主回報系統，看似效法已開放共存的國家，其實只抄半套。

以星國為例，疫情飆高時，自主回報系統有數位足跡及充分篩檢配合，社交活動也有部分限縮，再加上長者與幼童疫苗覆蓋率高，才不致讓社區過度曝險。但台灣並未完備這些條件，為了選舉匆忙開放。政府是以「九成九輕症」包裝「物競天擇」的政策邏輯，哄騙民眾相信政府就永保平安。

人民不只拒絕大陸封城模式，更在乎自己與親人能否買到快篩劑，確診時能及時就醫吃到特效藥，蘇貞昌別拿中國獨裁來遮掩政治算計，未來四個月人民若無法安然渡過疫情海嘯，這筆帳，蔡政府是賴不掉的。