【即時短評】盧秀燕「為愛防疫」市府勿讓自家後院著火

台中市政府與市議會的兩場聯誼餐敘活動，導致多位官員、民代染疫，與以往台中市疫情輕微的形象大為不同。疫情是不會分對象的，市府官員肩負防疫重任，應更謹慎、嚴加自律，不能一方面要市民「為愛防疫」，自己卻不能減少飲宴；不必要的活動應能免則免吧！

台中市這兩場餐會上個月26、27日舉辦，分別是市議會教育文化委員會和交通地政委會餐敘，依例官員和市議員會聚集一堂聯誼一番，以利議事進展。

目前的染疫情形是，教育文化委員會餐敘24人已有副市長令狐榮達和文化、教育、新聞局長以及兩位市議員和議會官員等10人確診；交通地政委會餐敘與會30人，觀光旅遊局長韓育琪今首位快篩陽性，未來染疫人數不排除會增加。

疫情期間，全台都高度緊張，台中市長盧秀燕更是每天開防疫會議，還加快市民注射疫苗的比例，目的都是希望能掌握疫情，最後卻是自家後院著火，不免讓市民質疑，何以市府高標準要求市民，官員、民代卻無視疫情，仍飲宴頻繁。防疫成果毀於此，實在太不值得。

染疫官員中，像是副市長令狐榮達已年近70歲，教育局長楊振昇年紀也不小，都算是染疫者中的高風險群，萬一染疫致中重症，不僅影響市政運行，對兩人的健康更是不利。

台中市一直以來疫情守得不錯，染疫人數比起雙北輕得多，許多人難免放鬆了警覺，以依人口數而言，染疫比例仍低，吃個飯應該不打緊。因此，各地餐廳的生意大致都還不錯，較疫情發生之初要輕微的多。

但是，染疫畢竟不是一件愉快的事，且生活、工作都大受影響，在政府還未流感染視之前，能不得還是不得為佳。而市府官員負責市政運行，值此疫情期間應高度自律，做好表率，以更高的規格面對此一疫情。