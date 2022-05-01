台灣地位未定論掀波 陳儀深：有效自決已確立台灣地位

國史館日前舉辦「舊金山和約及台北和約生效70周年研討會」，邀請多位學者專家探討1952年簽訂「舊金山和約」的台灣地位相關問題，但國史館館長陳儀深及其他學者稱該和約指「台灣地位未定」，引發藍營反彈。

根據陳儀深明天將向立法院提出的報告，他表示，台灣地位未定論過去是台灣免於被中共併吞的國際法基礎；但台灣透過總統直選等「有效自決」方式，已確立台灣主權地位。

陳儀深表示，當年主要發起「舊金山和約」的國家是美國，簽署的49國心知肚明，要在舊金山和約凍結台灣地位、不予處理，美國等國這樣處理，才可避免把台灣及澎湖群島的主權交給中共，也就是當時已成立的中華人民共和國。

立法院司法及法制委員會明天將邀請陳儀深針對「舊金山和約及中日和約（台北和約）生效70周年紀念與台灣法律地位探討」專題報告。

報告指出，國際和約的法律條文是固定不變的，然而國際政治局勢卻是隨時在變，對國際關係的肆應，應該與時俱進。「台灣地位未定論」過去在許多歷史關鍵時刻不啻是台灣免於被中共併吞的國際法基礎。但台灣於1990年代，在朝野政黨的合作下，透過中央民意代表全面改選和總統直選，以「有效自決（effective self-determination）」的方式，已經確立了台灣主權地位；往後無論是獨立或統一，也是要決於台灣全體人民的意志。台灣人民過去長期奮鬥所取得之獨立自主的台灣主權地位，才是最值得國人珍惜和捍衛。