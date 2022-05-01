侯友宜挺柯文哲 「快篩陽視同確診 是一定要走的路」

台北市長柯文哲拋出「快篩陽視同確診」，並批衛福部長陳時中只在辦公室吹冷氣，他和新北市長侯友宜才清楚前線狀況。侯友宜回應，「快篩陽視同確診是一定要走的路」，希望中央在考量上做好配套，盡快推動。

侯友宜今日受訪時提到說，快篩陽姓視同確診這是必須要走的路，他們希望能夠穩健並且快速地轉換，但這部分有幾個點要考慮，就是快篩陽出來後，如何透過通報，快速讓資訊從系統傳到後端，中央的規定跟辦法須做一些修改。

侯友宜指出，快篩陽視同確診個案，中央一定要把相關配套跟相關辦法做修改，地方才可以實施，面對目前這麼大的量，這是一定要走的路，這個方向一定是要清楚且明確，他們也希望中央做好配套，修改好流程以後，趕快來推動。