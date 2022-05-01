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勞保倒數6年破產 藍黨團提修法要政府每年撥補800億

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
國民黨立院黨團今上午舉行記者會。圖／國民黨團提供
國民黨立院黨團今上午舉行記者會。圖／國民黨團提供

51勞動節，國民黨立法院黨團上午舉行記者會，呼籲政府正視勞保2028年將破產的問題。總召曾銘宗表示，黨團已提出「勞工保險條例」修正草案，具體要求政府每年至少提撥800億元到勞保基金，且中央須對勞保財務負最後支付責任；並喊話行政院儘速將勞保年改草案送立法院審議。

國民黨團副書記長謝衣鳯指出，根據勞動部2020年底最近一次精算報告指出，勞保基金潛藏負債，3年內會增加1.24兆元，將突破11兆元。到2019年前，潛藏債務是10.2兆元，以每年增加5000億元的速度增加，到了2020年潛藏債務已變成10.8兆元，顯示勞保財務情況快速惡化中。

謝衣鳯表示，報告指出，勞保老年、失能、死亡給付，扣除2020年底提存的責任準備是7624億元，尚有未提存責任準備10兆8469億元，顯示近5年以來勞保基金保費收入已不敷基金支出。2028年後勞保基金就會面臨用罄，政府未來拿什麼支付給退休勞工？

曾銘宗說，勞保破產將影響超過1000萬名勞工權益，2017年全國年金改革國是會議，蔡英文總統就說軍公教勞年金要一起改，但勞保部分到現在還沒提出來；行政院長蘇貞昌答詢時曾說，不會拖到2024年，改革方案何時要提出？

黨團副書記長鄭正鈐表示，今年經濟成長率預估4.02％，但痛苦指數（消費者物價指數年增率+失業率）預估可能破6％。2017年起，勞工繳錢的少、領錢的多，勞保基金情況就開始明顯惡化，政府每年撥補金額約兩百億，顯然還不夠，至少每年撥補800億元，甚至政府應訂定更好的期待值，讓基金餘額不低1兆元，有足夠餘額投資，才能避免勞保基金加速惡化。

鄭正鈐表示，完善管理機制、提高勞保基金餘額，維持在穩定水位，才能確保勞保基金不破產，希望政府採取有效方式解決問題，不要讓全國勞工擔心退休生活，這才是給勞工最好的勞動節禮物。

破產 行政院 立法院

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