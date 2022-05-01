不可能永遠鎖國 柯文哲：病毒共存是不得已選項

國民黨副主席連勝文昨指出，民進黨之所以會在社會還沒有做好準備的情況下，就決定要與病毒共存，出發點還是政治考量。台北市長柯文哲說，老實說台灣不可能永遠鎖國，既然台灣要打開邊境，就要準備如何與病毒共存，是不得已的選項。

柯文哲今出席民眾黨客家委員會成立大會時，會前受訪被問到連勝文批病毒共存是政治考量時指出，「與病毒共存是不得已選項」，今年2月時每天看入境確診都100個，就不可能清零，除非鎖國才有可能清零，學理上是不可能的。

被問到民進黨考慮跟副市長黃珊珊合作選北市長，才有可能打贏國民黨立委蔣萬安，柯文哲則說，歐美先進國家包括日本，大城市市長常常是無黨籍，包括東京、大阪和首爾等高都市化的地方，老百姓要的是在解決每天的活動，反而只有到中央層面才會進入意識形態辯論，很希望地方政治可以地區性，解決人民的生活，不要再地方政治搞太多意識形態，個人不贊成。

柯文哲說，以此條件來看覺得黃珊珊做很好，做對市民有益的事情。台北市是很成功典範，局長有民進黨、親民黨，三個副市長有國民黨、民進黨、親民黨都有，反而是比較好的模式。