五一勞動節 江啟臣：蔡英文何時才要硬起來捍衛勞權？

今天是5月1日勞動節，國民黨立委江啟臣在臉書問蔡英文總統，何時才要硬起來捍衛勞動權益？別再讓勞工成為心中最軟的一塊。

江啟臣表示，疫情衝擊，國人的勞動環境受到許多改變，非典型就業勞工的就業情況也出現隱憂，有些朋友面臨活動或接案量銳減，有些朋友的打工薪資更是硬生生被砍半。

江啟臣指出，根據人力銀行統計，派遣、接案或是計時人員等非典型就業勞工，有87%的收入入不敷出，更有77%每月酬勞不到22K，過去政府曾承諾要立法保障非典型勞工的權益，但至今仍不見派遣專法或相關保護法案，連2016年承諾的最低工資保障法也未見蹤影，還有部分工時勞工面臨的低薪勞動風險問題，也不見政府有因應作為。

江啟臣說，勞工朋友的權益不該只是競選口號，從2016年起就宣誓要捍衛勞工權益的蔡政府，究竟何時才會履行承諾？

江也呼籲政府，雖然防疫紓困與振興補助將延長期限，但在預算有限的情況下，必須要針對不同受疫情衝擊對象，採取不同的因應作為，才能在不斷變化的疫情環境中，真正達到體恤勞工、改善勞動環境的目標，「勞動節，向全國勞工朋友說聲辛苦了」。