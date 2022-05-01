諷刺陳時中？ 柯文哲：不要在辦公室吹冷氣看報表

台北市長柯文哲因擔憂醫療量能不足，喊出快篩陽性再做PCR，指揮中心指揮官陳時中起初不認同，但昨又表示，目前PCR量能還夠用，很快也會要求民眾做PCR前，要有快篩陽性證明。柯文哲今說，「不管是我或侯友宜，第一線帶兵打戰最了解前線，所以說不要在辦公室吹冷氣看報表，跟第一線會有誤差。」

柯文哲今出席民眾黨客家委員會成立記者會前受訪，被問到陳時中認同快篩陽性才做PCR，柯文哲說，他每天看報表，看防疫專責病房、專責旅館剩多少，想說怎麼可能？但後來知道為什麼了，因為不會全台灣均勻，例如防疫專責病房、防疫旅館是以台灣來計算，現在疫情集中北北基桃，就算南部有空房，除非把北部運到南部，否則沒用，這是很大問題。

柯文哲說，統計數字是一回事，不管是他或侯友宜，他們兩人在第一線在帶兵打仗，最了解前線狀況，所以說不要在辦公室吹冷氣看報表，有時候跟第一線有誤差。