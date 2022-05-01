陳建仁嗆回去看書 柯文哲反譏：文章是小編寫的

台北市長柯文哲曾說單日確診恐破50萬高峰，前副總統陳建仁在臉書批評柯文哲「不懂流行病學，回去好好看書」。柯文哲今天回擊表示，「書上的是一回事，實際作戰是一回事」，他還說，「文章應該是小編幫他寫的」，臉書自己在看沒幾個，「不管誰寫都會自己再改是我的個性。」

柯文哲今天出席台灣民眾黨客家委員會成立記者會，會前受訪時指出，書上的是一回事，實際作戰是一回事，在防疫量能沒有受到威脅前，還是讓活動照常進行，他每天都在看報表，看醫院剩下多少量能，如果那條底線被威脅到還是要踩煞車，不能像香港局面，病人全部堵在急診進不去。

媒體詢問，柯文哲日前預估染疫死亡人數台灣會有4萬人，有牙醫師不認同，還說要打賭400萬，柯文哲說，「典型認知作戰」，人家從頭到尾在講，都不是那意思，包括每日確診50萬，上面少兩個字「累計」，這不是斷章取義，是刻意抹黑，不必要，政治上有攻防，但講不是那個意思，為什麼要把政治搞那麼卑鄙？

柯文哲指出，不只把人命打賭不對，明知道不是那意思，但為了抹黑目的去做這種事，台灣政治史上有興票案、宇昌案、ＭＧ149到葛特曼事件，他選過舉也不會幹這種事，「不會製造假案去抹黑人家」。