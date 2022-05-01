基隆確診超過5000例 多數無症狀 累計4人染疫死亡

國內新冠肺炎本土個案激增，基隆市每日公布確診人數也逐日攀升。基隆陳姓女子確診居家隔離死亡，是基隆今年這波本土疫情第2名死者。依中央昨天公布的全國疫情資訊，基隆新增715例個案，累計5327例；基隆昨天另增2例死亡個案，累計4人染疫不幸死亡。

基隆3月24日爆發疫情，感染源指向一家小吃店，並有員警染疫。疫情隨後多路擴散，多條社區隱形感染鍊待追查，確診人數也不斷上升。疾管署製作本土病例地理分布地圖，昨天下午公布的資訊顯示，基隆累計共5327例。

新型冠狀病毒Omicron變異株傳染力強，感染人數不斷增加，大多數為無症狀或輕症，但仍有人不報死亡。

衛生福利部疾病管制署每天公布各縣市新冠肺炎確診者死亡人數，基隆市去年為29人。依據中央流行疫情指揮中心公布的資訊，4月9日基隆新增1名死亡個案，去年至今累計30人死亡。

指揮中心28日再公布基隆1名確診者死亡，是今年的第2例。30日又有2名確診者死亡，今年累計4例，加上去年死亡的29例，共33人不幸染疫死亡。

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