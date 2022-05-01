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選舉考量與病毒共存？ 蘇貞昌：不會像中國粗暴封城

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
蘇貞昌（左）一早到指揮中心舉行防疫擴大會議。記者楊雅棠／攝影
蘇貞昌（左）一早到指揮中心舉行防疫擴大會議。記者楊雅棠／攝影

昨天新增本土病例1萬5033例，死亡三例，連續三天單日確診數破萬。行政院蘇貞昌今天上午8時56分前往指揮中心舉行防疫擴大會議。面對現行病毒共存方向，蘇貞昌表示，台灣不會像中國一樣粗暴鎖國封城，也不會像其他國家到了沒有辦法的地步而共存，而是一步一步有計畫有節奏的走到這裡。

國民黨副主席連勝文日前批評，民進黨之所以會在社會還沒有做好準備的情況下，就決定要與病毒共存，出發點還是政治考量。

蘇貞昌對此表示，全體同胞在指揮中心規範指引下，大家一起防疫，成績舉世稱讚。我們不會像中國一樣粗暴鎖國封城，也不會像其他國家到了沒有辦法的地步而共存，國人同胞在防疫也都做得很好，我們是一步一步，是有計畫有節奏的。

至於是否會考慮以快篩陽性卻為確診依據，以及修改傳染病分類。蘇貞昌則表示，所有作業方式都經由專家縝密討論，由指揮官帶動指揮團隊。尤其第一線醫護人員、公衛行政人員等，逐步就各種情況調整。什麼時候該怎麼做、該使用哪些藥物，都是專業的事情，尊重專家。

蘇貞昌表示，今天之所以來指揮中心，主要是因為過去每周會在行政院舉行防疫擴大會議，但前三天都在外面跑行程，今天回到台北。而第一線人員在民眾休息的假日仍在崗位上努力，因此特地前來加油打氣，也和大家一起籌謀應對。

陳時中（中）等待行政院長蘇貞昌。記者楊雅棠／攝影
陳時中（中）等待行政院長蘇貞昌。記者楊雅棠／攝影

蘇貞昌 行政院 鎖國

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