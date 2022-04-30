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疫情衝擊、拜登亞洲行 朱立倫訪美行展延至6月1日出發

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席朱立倫。報系資料照／記者林伯東攝影
國民黨主席朱立倫。報系資料照／記者林伯東攝影

國民黨主席朱立倫原研擬5月18日訪美，但因本土Omicron變種病毒疫情大爆發，美方友人行程調整，規劃將展延至6月1日出發。國民黨國際部主任黃介正表示，此行將西進西出拜訪美國4個城市，告訴美方，國民黨「We are here now」。

黃介正指出，朱立倫此次訪美行有3大目的：首先是要告訴美方，國民黨是值得信賴，極度遵守台美共同利益的夥伴；第二是要向美方說明，國民黨最有能力與辦法維護台海穩定；第三個目標就是持續更新與美方友誼關係。

黃介正說，從在華府新設國民黨駐美代表處（過去為國親代表處）開始，到這次朱立倫的訪美行，國民黨要傳達的訊息就是「We are here now」，以後美方與國民黨溝通就用再透過視訊或美國在台協會（AIT），華府隨時可找到國民黨代表。

黃介正表示，朱立倫此次訪美行，預估將出訪12天，扣除2天台美飛行時間，將於10天內造訪美西（舊金山、洛杉磯）與美東（華盛頓、紐約）共4個城市，出訪動線採西進西出，行程安排會以讓時間使用效益極大化為原則。

黃介正說，朱立倫此行拜會範圍遍及行政部門、國會、智庫、學者、意見領袖，並將在美公開發表演說，說明國民黨對美政策內涵、對中政策立場與對台海安全、國際局勢看法。

而原規畫5月18日訪美，前天決定延至美國國殤日（Memorial Day）連假結束後，預計6月1日再出發。黃介正表示，主要是因前天單日確診數破萬，擔心疫情再升溫，國民黨有14個執政縣市，是防疫最前線，朱立倫認為訪美行應展延。

此外，外傳美國總統拜登5月底將出訪亞洲也影響朱立倫出訪美國時間。黃介正坦言，客隨主便，美方家中有事情，要調整行程，國民黨當然要相應配合，所以就決定把朱立倫訪美行時間往後推遲一點。

國民黨 朱立倫 美國在台協會

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