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華視再出包 新董座鄭自隆給員工公開信：無言、傷心

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華視再出包 新董座鄭自隆給員工公開信：無言、傷心

聯合報 / 記者林政忠／即時報導
華視再爆烏龍出包，新董事長鄭自隆發給華視員工的公開信曝光。圖／報系資料照
華視再爆烏龍出包，新董事長鄭自隆發給華視員工的公開信曝光。圖／報系資料照

華視再爆烏龍出包，新董事長鄭自隆在發給華視員工公開信表示，就在寫稿當下，有人傳訊息給他，「上海確診人數應為1萬181例，結果華視新聞側標便誤植成1181萬例；同時，MLB美國職棒轉播也在字幕機模版初期設定時，圖檔路徑連結不確實，而使雙城隊及白襪隊的隊徽錯置」。對此，他無言、只是傷心；在華視，各位不是生產線上的工具，也不是大機器中的小螺絲，他把各位視為「職人」，是「匠」，請加油。

鄭自隆的內部信件如下：

各位華視新朋友、老朋友，

昨天第一天上工，本想給同仁寫封信，但從一踏進辦公室到離開，都在忙，夜黑回到家，癱在沙發上；今早約了3位研究生討論論文，近中午，才有空提筆寫信。

我是接續陳郁秀董事長，所以任期短則2個月，長我想也不會拖過年底，在4/28的臨時董事會議授命後，我就宣告，在這麼短而且不確定的任期內，我不會大破大立，唯一的工作就是穩定員工情緒，提振士氣。

因此，昨天中午我請秘書找3、4位我不認識的基層同仁來吃便當，有位同仁講了一句令我感動的話，他說媒體工作，儘管是team work，但都應該把它當作自己的作品。沒錯，既然是自己的作品，在送出門之前，為什麼不多看一眼。

我自己常寫稿，送出之前都會多看一眼，但即使多看一眼，上刊之後仍會有錯別字，這是個人因熟悉而產生的「完型」盲點，因此我們才會設置檢核制度，層層把關；但為什麼經三層把關仍然有錯，這是因為同仁認為它僅是華視所產出，無關自己；錯了，任何播出影像，既是華視作品，也是自己的作品，若有重大汙點，自己會覺得一輩子不自在。

以後只要中午我在華視，我就會請秘書隨機邀請幾位同仁來吃便當，請不要拒絕，也不要拘束，不見得聊工作，聊八卦，要罵老公都可以。

就在寫稿的當下，有人傳訊息給我，上海確診人數應為1萬181例，結果華視新聞將「萬」字錯置，側標便誤植成1181萬例；同時，「MLB美國職棒轉播」也在字幕機模版初期設定時，圖檔路徑連結不確實，而使雙城隊及白襪隊的隊徽錯置。

對此，我無言、只是傷心；各位，在華視，你不是生產線上的工具，也不是大機器中的小螺絲，我把各位視為「職人」，是「匠」，請加油。

華視新任董事長鄭自隆。圖／本報資料照片
華視新任董事長鄭自隆。圖／本報資料照片

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