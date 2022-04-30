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華視又出包！MLB白襪變雙城 橋牌社導演促董事會總辭

聯合報 / 記者林政忠／即時報導
眼尖網友抓包，華視新聞又出包，將美國職棒大聯盟（MLB）明尼蘇達雙城隊隊徽誤植成芝加哥白襪隊，白襪隊徽誤植成堪薩斯皇家。圖／讀者提供
眼尖網友抓包，華視新聞又出包，將美國職棒大聯盟（MLB）明尼蘇達雙城隊隊徽誤植成芝加哥白襪隊，白襪隊徽誤植成堪薩斯皇家。圖／讀者提供

華視烏龍出包一籮筐，眼尖網友抓包，華視新聞又連出兩包，不僅將美國職棒大聯盟（MLB）明尼蘇達雙城隊徽誤植成芝加哥白襪隊，白襪隊徽則誤植成堪薩斯皇家；連上海確診「1萬181」病例也誇張寫成「1181萬」病例，令人搖頭。

「國際橋牌社」導演汪怡昕今天表示，不是他要找碴，華視錯誤實在俯拾即是，這就是治理崩壞的恐怖，不是什麼第五縱隊，「治理崩壞的威力完全不亞於第五縱隊」。

他指出，不僅上個字卡都可以換MLB隊名，確診數錯誤秀了半個多小時，還是台視新聞部的朋友打電話去華視新聞部提醒，華視才下掉；這種錯是大還是小，見人見智，但對一個已經管理崩壞的電視台來說，這已不是大小，而是常態了。

汪怡昕建議，「第六屆公廣集團董事會總辭」，以表達董事們不戀棧權力的意志。6年了已經夠了、也爛了，沒有哪位董事是「白蓮花」，公廣和華視董事，在這幾年中各自在玩什麽？有沒有該被彈劾的？有沒有該被調查的？內行人怎麼會不知道誰在玩什麼？

他指出，董事互不得罪，外人不想戳破而已，「全部辭了吧，公廣最糟也是現在這樣而已」，拜託第七屆董事提名，別再提「黨國」或「國黨」大佬，也讓企業大佬們休息了，畢竟這個董事名分也許只是華麗錦袍上一顆不起眼的小珍珠，但他們決定的，卻是很多人一生懸命的戰場。

汪怡昕考慮發起連署，呼籲第六屆公廣董事提前總辭，未來不要再選出一些只會打高空，說得一口好改革，但面對權力又妥協特別快的公廣董事。

眼尖網友抓包，華視新聞又出包，將上海確診「1萬181」病例誤植成「1181萬」病例。圖／讀者提供
眼尖網友抓包，華視新聞又出包，將上海確診「1萬181」病例誤植成「1181萬」病例。圖／讀者提供

華視 上海

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