促轉會任務成果發表 葉虹靈：轉型正義不會中斷

促轉會任期將在5月底屆滿，今天舉辦任務成果發表會，以3大任務方向，包括「還原歷史真相」、「平復歷史傷痕」、「反省歷史記憶」為主題，進行多場座談。

促轉會代理主委葉虹靈表示，轉型正義的工程一旦在政府體制中開花結果，就不會中斷；鄭南榕女兒鄭竹梅澤說，促轉會的結束只是一個逗點，轉型正義才要開始，未來還有漫長的路，也需要年輕世代投入。

葉虹靈表示，促轉會被賦予的核心任務之一，就是將轉型正義工程由過往的以受害者為中心，轉向著重於國家不法與壓迫體制，促轉會以建置基礎工程、發表論述與促進社會對話的方法，推動相關任務，未來期待過去的軍事國安情治機關能夠正視歷史，重新建立社會信任。

代表致詞的政治案件當事人呂昱指出，抗爭者正是台灣人民血液裡很重要的基因，所以未來無論政權怎麼轉換，台灣人都要捍衛民主價值。呂昱說，經常驚到的都是「你們好可憐喔」，但更應該是「我們好勇敢」才對，這是在轉型正義過程中，值得深思的議題。

葉虹靈在開幕式上，和眾人將野百合球根種下，寓意著種下希望。促轉會表示，依促轉條例規定，促轉會將於5月底提出任務總結報告後解散，行政院除了規畫將各項任務交棒給常設部會推動，也將提升層級，在行政院成立會報，統籌各部會。