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綠營相關人士接連涉毒 王鴻薇：台灣真的「毒」立了

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
台北市議員王鴻薇。記者潘俊宏／攝影
台北市議員王鴻薇。記者潘俊宏／攝影

民進黨雲林縣議員顏旭懋涉嫌漁船走私安非他命毒品遭屏東地檢署起訴，台北市議員王鴻薇表示，從趙介佑、柯建銘的兒子柯鈞耀到顏旭懋，民進黨牽涉毒品的案件太驚人，只能說他們的口號成真，台灣真的「毒」立了。

顏旭懋被控籌組販毒集團，利用漁船走私800公斤安毒來台，約有596公斤已流入市面；民進黨台北市黨部評委會前召集人趙映光兒子趙介佑去年因毒品案遭起訴；民進黨立法院黨團總召柯建銘的兒子柯鈞耀去年涉大麻郵包案，最後罪嫌不足，將他不起訴處分。

王鴻薇在臉書上表示，這幾年綠營牽涉毒品的案件實在太過駭人，趙介佑也涉及販毒，甚至還有詐欺、逃兵等，更誇張的是柯建銘之子柯鈞耀，表弟直接大大方方從美國寄大麻回來，雖然最後不知道為什麼，運毒部分不起訴，但也確實被查出身上有3天內的毒品反應，被判緩起訴並自費戒癮。

王鴻薇說，只能說在民進黨多年的努力之下，他們的口號終於成真，台灣真的「毒」立了。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

民進黨 毒品 柯建銘

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