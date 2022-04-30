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首款核准唾液快篩又和高端有關 立委質疑：還賺不夠嗎？

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
國內快篩需求量增加，不少民眾排隊，還是買不到實名制快篩試劑。圖／本報資料照片
國內快篩需求量增加，不少民眾排隊，還是買不到實名制快篩試劑。圖／本報資料照片

國內快篩需求量大增，許多民眾排隊還是買不到，食藥署昨晚火速核准首款韓國唾液快篩試劑輸入，讓呼籲進口唾液快篩試劑的立委馬文君認為，大家的呼聲終於讓中央頑石點頭，沒想到竟發現引進的廠商竟然又和「高端」有關係，馬文君說，這讓他倒抽一口氣，質疑這次又要賺人民多少錢，高端股票翻了翻，賺得還不夠多嗎？

食藥署官網「專案輸入家用新型冠狀病毒檢驗試劑核准名單」，昨天新增福又達生物科技股份有限公司輸入「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組」，屬於家用型，未來將可普及於一般民眾使用。

這項消息讓苦於買不到快篩試劑的民眾相當振奮，但有網友追查「福又達」創辦人陳燦堅 ，也是高端的副董事長兼總經理，立刻在PTT吸引鄉民問卦。有網友張貼圖文，指他去年參加帛琉疫苗團，出發前在桃園機場的檢測公司也叫「福又達」，而PCR一次費用要5000元，「這樣你們懂這操作了嗎？」

食藥署官網昨核准首款唾液快篩試劑專案國外輸入，引進的福又達生物科技創辦人陳燦堅，也是高端副董事長兼總經理。圖／截自食藥署外網
食藥署官網昨核准首款唾液快篩試劑專案國外輸入，引進的福又達生物科技創辦人陳燦堅，也是高端副董事長兼總經理。圖／截自食藥署外網

馬文君說，南投縣中寮鄉配不到快篩劑，還有個在台北市工作的北漂族好不容易請假快輪到他，也售完了，一個在百貨公司上班的櫃姐妹妹，苦著臉說她都要上班，能放假的日子，又不是身分證上的配售日。很多弱勢民眾也陳情，沒有多餘的錢，拿500元買實聯制的快篩劑。

還有單親爸爸聽到前衛生署長楊志良要捐贈1000萬劑快篩受阻，破口大罵現在是政府在當土匪搶人民的血汗錢嗎？口罩、疫苗賺得還不夠嗎？！

馬文君質疑，民進黨政府可以不聽楊志良的怒吼，可以不理睬國民黨的民意代陳情，但一個個排不到隊的民眾，買不起的民眾，沒有民進黨的支持者嗎？

立委馬文君質疑，食藥署火速核准首款唾液快篩試劑，引進廠商福又達生物科技也是高端大股東，甚至創辦人就是高端副董兼總經理。圖／馬文君提供
立委馬文君質疑，食藥署火速核准首款唾液快篩試劑，引進廠商福又達生物科技也是高端大股東，甚至創辦人就是高端副董兼總經理。圖／馬文君提供

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