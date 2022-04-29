【重磅快評】華航永遠是政府的童養媳？

不出意外，聯合報獨家報導美國國會議員訪台，當面向蔡總統要求採購波音787客機的消息之後，立刻就遭到圍剿。總統府批評「對台美關係毫無幫助」，外交部進一步指責「惡意破壞台美情誼」；在立法院，在立委王定宇的做球之下，國安局長陳明通也說，此舉是認知戰慣用手法。

正如總統府所云，政治人物出訪，本來就會推銷在地產業。因此葛理漢參議員請求購買生產線位於南卡羅萊納州的787，波特曼參議員順道為俄亥俄州的GE發動機請命，本來就是天經地義。同樣道理，西歐國家政要來訪，也很可能為空中巴士美言。這些本來都是外交上的例行動作，但總統府對外公布時，刻意搞出「AB紀錄」，在中文版故意把美國來賓推銷787給「修飾」掉，反而讓人覺得心虛，此地無銀三百兩。至於執政團隊對於不欲見的言論，動輒拋出紅帽子，顯示的恐怕是，對昔日戒嚴威權充滿嚮往的潛意識。

美國議員推銷787沒有錯，那麼如果華航買787有沒有錯？答案是也沒有錯。但如果是華航根本沒得選，一開頭就被政府逼著非買787不可，就絕對是大錯特錯了。

華航的區域航線主力A330-300即將退役，目前國際市場上的下一代機種，就是空中巴士的A330-900（A330neo）或波音的787-900/1000。就專業角度而言，兩種飛機各有千秋：全機身用碳纖維打造的787，在酬載量、航程等性能方面，都略勝一籌；然而787領先A330neo的優勢，某部分與華航現役的A350-900重疊，是否當真需要這些優勢（當然不會免費），不無討論空間。至於A330-900的最大優勢，就是與A330-300的共通性，可以減少機組員換裝的成本；甚至與華航其他空中巴士機種（A350、A321neo）的共通性，以及雙方的合作關係，也是利多。

再從銷路來看，787從2004年推出以來，已經接獲1487架訂單，交機1006架；A330neo於2014年推出，已累積273架訂單，交機73架；如果加計第一代的A330ceo，總訂單與交機數是1759與1533架。換言之，兩種飛機都堪稱傑作，都在市場上相當成功。未來不管哪一架漆上華航塗裝，都不能說不稱職。

但問題是，航空市場遠比想像中複雜：上述兩種飛機的對外牌價，都在2.9億美元左右，事實上真正成交價是商業機密，誰都不會公布，而且隨著不同的客戶，會有很大的落差。規模愈大，愈可以影響市場同業動向的買主，就可能談到更佳的條件，飛機製造商就更願意打出更佳的折扣。一般估計，以華航這個等級的客戶來說，實際成交價約在一半左右。進一步說，購機合約決定的，可不只是架數與總價兩個數字：採用的配備、交機的時序、附帶提供的服務多寡........在在都會造成金額的落差。

也就是說，華航在談判時，可以「挾波音以令空中巴士」或「挾空中巴士以令波音」，藉著兩頭比價來迫使賣家提出更佳的條件。尤其先前受到新冠肺炎疫情的影響，航空產業大幅衰退，各機種往往出現退訂比新訂數字還多的情況。對波音來說，還要面臨737MAX停飛造成的重大打擊。這時如果華航談判技巧夠好，的確很有撿到便宜的機會。

但是這個前提必須建立在，華航有權去作自己的選擇，才能夠在美法之間左右逢源，尋求對自己最有利的方案。反之，如果一開始就被政府限定，只能夠買787，甚至只能買GE發動機（787有GE與勞斯萊斯兩種選項）。那麼華航在談判桌上面對的美方代表，其提出條件的嘴臉與口吻，必然大大不一樣。

其實不僅是購機等經貿，在國際關係上，各方都是透過精算，選擇對己最有利的方案，本來就沒有絕對的朋友與絕對的敵人。然而對擅長鼓吹非黑即白，最後自己也被大內宣洗腦的執政團隊，這種最基本的法則，似乎成了一種奢求。

所以可能的結果是，華航繼續扮演政府的童養媳：繼續在「國家航空公司」的名義下，無償貢獻自己的經營利益。然而另一方面，「國家航空」還是要面對自由市場，還是要與國內與國外的同業競爭，腳上被綁著一副鐐銬，能不能與對手自由競爭？就不是政府高層那麼在意的：華航該做的，只要繼續無條件配合人事安插，只是繼續配合廉價派飛無利可圖的專機，還有三不五時在公司名稱與機身塗裝上，累積一點「轉型正名」業績—結果當然不會成功，但提案者真正期待的目標，本來就是再一次炒作「對岸打壓」的人造悲情。

至於例如新加坡航空、阿聯酋航空等，雖然也是泛公營，但卻在政府的全力扶持下，成為世界一流業者，甚至趁機發展本國的航太產業或轉運中心。這種事情自然是天方夜譚，身為童養媳就別過分去妄想，省得自己傷心。