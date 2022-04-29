國史館倡台灣地位未定 馬英九：蔡英文國土未定總統？

國史館館長陳儀深近日倡議台灣主權未定論，立法院長游錫堃也表支持，前總統馬英九辦公室今批評，連民進黨第一位總統陳水扁也曾公開反對台灣地位未定論，顯然扁不想當一個國土地位未定國家的總統，但蔡總統身為現任中華民國元首，對立法院長與國史館長支持「台灣地位未定論」不當發言，難道視若無睹？

馬辦表示，「台灣地位未定論」嚆矢要從1949年12月7日中華民國政府從四川成都遷台北說起，1950年6月27日時任美國總統的杜魯門在韓戰爆發後二日下令第七艦隊進台灣海峽，防止國共相互攻擊，並提出「台海中立化」權宜建議，宣稱「台灣未來地位的決定，將留待太平洋安全的恢復，對日和約的簽訂，或經由聯合國的考慮」，以保障當時台灣安全。

馬辦指出，當時時任我國外交部長的葉公超也在6月28日回應，接受美方有關「台海中立化」建議，但強調「該建議並不影響『開羅會議』關於台灣未來地位的決定，亦不影響中華民國對台灣的主權。」

馬辦表示，相關發展證明我國一方面接受美方好意護台灣安全，但亦強調該建議並未犧牲我國依據「開羅宣言」對台灣享有的主權。美方這種「台灣地位未定」立場，到1972年美國與中共簽訂「上海公報」後告一段落。

馬辦說，1982年美中簽署「八一七公報」後，美方對我方的6項保證中，也明白表示「美方對台灣主權的長期立場沒有改變」；我方一向認定中華民國擁有對台灣主權，並反對「台灣地位未定論」。

馬英九昨天也在臉書批評，游錫堃跳出來說，「開羅宣言」沒有國際法律效力、「舊金山和約」沒有規範台灣主權；台大法律系教授姜皇池也為此背書，質疑外交部官網保留馬政府任內「開羅宣言」說帖，等同「接受國民黨觀點」。

馬英九質疑，若這些說法成立，那中華民國過去70年在台灣的統治豈不都是非法的？一個執政黨帶頭否定自己對台灣統治的合法性，非常可笑；國史館將台灣國際地位推入更大風險中，只會讓政治更不穩定、台灣的國際地位更加危險。

馬英九呼籲蔡總統，出面導正此一不當言論，也期盼外交部勿受不當誤導而撤除重要外交文件說帖，各界應共同維護中華民國在國際間得來不易的身分。