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【重磅快評】誰不落實防疫？蔡總統請說清楚

聯合報 / 主筆室
4月27日，民進黨一舉提名了台中市、雲林縣、苗栗縣和屏東縣等4個縣市的縣市長提名人。本報資料照片
4月27日，民進黨一舉提名了台中市、雲林縣、苗栗縣和屏東縣等4個縣市的縣市長提名人。本報資料照片

4月27日，民進黨一舉提名了台中市、雲林縣、苗栗縣和屏東縣等4個縣市的縣市長提名人。兼任民進黨主席的蔡英文總統，也將民進黨的縣市長提名定調為「會做事團隊」。口號和本質是不是相同固然見仁見智，但要喊出什麼樣的口號，畢竟是民進黨的自由；只是在宣布提名人當下，蔡總統還拿「適任的縣市首長才能落實防疫政策」來說嘴，就不太正常了。

對於把「防疫」和「選舉」話題合一，蔡總統是這麼說的：「政府會做好準備，因應各種疫情的挑戰，相信不只中央要完善的政策，地方也要有適任的縣市首長，才能結合更大的力量，落實防疫政策。」在疫情延燒的此時此刻，除了是民進黨主席，蔡總統也是國家元首，這番話，不能單純當作選舉語言來看。

從這句話的邏輯來看，如果所有地方政府都落實中央的防疫政策，自然沒有因為「落不落實」而「適不適任」的問題，所以在蔡總統眼中，一定有她認為「不落實中央防疫政策」而「不適任」的地方首長。再看說這話的場合是民進黨的縣市長提名記者會，蔡總統指稱的「不落實防疫政策、不適任」地方首長，當然也就是「不屬民進黨籍的縣市首長了」。

這樣的指控，很難讓人等閒視之。因為整個防疫工作，中央到地方都承擔很大的責任，而且確實有許多因地制宜的部分。蔡總統是說所有非民進黨縣市首長都不落實防疫政策，所以不適任嗎？還是「部分」非民進黨縣市首長不落實中央防疫政策？

更進一步看，地方首長在防疫上做得好不好，或者適不適任，是否真的如蔡總統所說，和「是否為民進黨籍」有關？恐怕也不盡然。雖然綠營支持者常拿確診人數較多，且非屬民進黨執政的台北、新北當「防疫反面教材」，但同樣確診人數頻頻破表的桃園、基隆，卻是民進黨執政縣市。所以蔡總統到底知不知道自己在說什麼？

當然，回顧過往，確實曾經發生「地方政府防疫不完全配合中央」的情況。如去年疫苗短缺，非綠營執政的地方政府紛紛要求自購疫苗；又如之前中央堅持不普篩，彰化縣衛生局卻率先做廣篩測試，被中央痛批。再如近日快篩試劑問題，台北市府以更快速度提供比中央還便宜的試劑給民眾。如果蔡總統說的「不落實中央政策」指的是這些，「不落實中央防疫政策」反而是政績了吧。

把防疫當選舉語言已屬不當，蔡總統這種「一刀切」的說法，認定選民進黨的縣市長候選人，才能「落實中央防疫」，才是「適任」，正是凸顯了自己在總統高度的「不適任」。要做這樣的指控，還請蔡總統拿出真憑實據，到底是誰不落實中央防疫政策，否則就只是無的放矢的刻意抹黑。

民進黨 疫情 蔡英文

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