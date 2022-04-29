疫情讓停課頻傳 國民黨：政府應推「有薪防疫照顧假」

本土新冠肺炎疫情再度大爆發，卻傳出家長請防疫照顧假領不到薪水窘境。國民黨今表示，初估現階段恐有近8萬家長面臨類似困境，呼籲蔡政府應提供企業補貼，讓家長們可申請「有薪防疫照顧假」，讓年輕父母照護孩童無後顧之憂。

國民黨副秘書長王育敏表示，蔡政府為提升生育率，喊出「0到6歲國家一起養」，但如今當家長遇到孩童不斷被匡列、確診而連帶無法上班時，應推行有薪的防疫照護假，補貼家長因疫情造成的經濟負擔，以政府資源協助家長度過難關。

台北市家長會長協會理事林孟璇表示，學校達三分之一以上班級停課，全校就會預防性停課，代表有許多孩童沒事但卻被迫停課，家長又必須請假陪同在家，然而這樣情形的家長卻領不到政府補助。

國民黨立委林奕華說到，居家隔離改為3+4後，前3天家長陪同隔離可領1000元補助，但是後面4天的自主檢疫不能到校上課，等於後4天沒有津貼。

國民黨副秘書長李彥秀提到，政府給予企業補助，讓家長可請防疫照護假，才能真正落實防疫；對弱勢、單親家庭申請防疫照護假應有更多的補助。

國民黨主張，政府提供企業補貼，讓家長可請「有薪防疫照顧假」；提供單親或弱勢家庭的防疫照顧補貼；學童居隔證明儘快開出，讓家長能即時憑據請假。

國民黨認為，孩童照護是國家未來發展重心，政府有責任做家長後盾與支撐，不能放家長們獨自面對照顧孩童與維繫生計的難題，尤其蔡政府走向「實質共存」的新台灣防疫模式，政府應負起責任挺家長，讓年輕父母能安心照護孩童。