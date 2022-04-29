快訊

群體免疫解封有望 陳時中曝要靠2關鍵

興大畢聯會前會長疑捲款172萬元跑路 校方證實了

緊抓桌沿、不停抖腳…普亭患上帕金森氏症？醫學專家這樣看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情讓停課頻傳 國民黨：政府應推「有薪防疫照顧假」

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

本土新冠肺炎疫情再度大爆發，卻傳出家長請防疫照顧假領不到薪水窘境。國民黨今表示，初估現階段恐有近8萬家長面臨類似困境，呼籲蔡政府應提供企業補貼，讓家長們可申請「有薪防疫照顧假」，讓年輕父母照護孩童無後顧之憂。

國民黨副秘書長王育敏表示，蔡政府為提升生育率，喊出「0到6歲國家一起養」，但如今當家長遇到孩童不斷被匡列、確診而連帶無法上班時，應推行有薪的防疫照護假，補貼家長因疫情造成的經濟負擔，以政府資源協助家長度過難關。

台北市家長會長協會理事林孟璇表示，學校達三分之一以上班級停課，全校就會預防性停課，代表有許多孩童沒事但卻被迫停課，家長又必須請假陪同在家，然而這樣情形的家長卻領不到政府補助。

國民黨立委林奕華說到，居家隔離改為3+4後，前3天家長陪同隔離可領1000元補助，但是後面4天的自主檢疫不能到校上課，等於後4天沒有津貼。

國民黨副秘書長李彥秀提到，政府給予企業補助，讓家長可請防疫照護假，才能真正落實防疫；對弱勢、單親家庭申請防疫照護假應有更多的補助。

國民黨主張，政府提供企業補貼，讓家長可請「有薪防疫照顧假」；提供單親或弱勢家庭的防疫照顧補貼；學童居隔證明儘快開出，讓家長能即時憑據請假。

國民黨認為，孩童照護是國家未來發展重心，政府有責任做家長後盾與支撐，不能放家長們獨自面對照顧孩童與維繫生計的難題，尤其蔡政府走向「實質共存」的新台灣防疫模式，政府應負起責任挺家長，讓年輕父母能安心照護孩童。

國民黨 防疫照顧假 停課

延伸閱讀

批政府飢餓行銷　國民黨：快篩之亂如口罩之亂複製貼上

苗縣幼兒園到國中已有近30名師生染疫 逾20班停課中

竹市首度公布全市停課資訊 載熙國小今起預防性停課2天

拿政府標案打獨家遭批 陳雅琳身兼多職指「忍辱負重」

相關新聞

台灣選擇躺平 大陸打死不躺平 兩岸防疫的兩極背景

上海常住人口2489萬，比整個台灣還多，但面積6340平方公里，只有台灣六分之一；人口這麼稠密的地方，當疫情突然竄起時，中共還是用最古老但最有效的辦法對付，就是封城。在西方的眼中，這是愚蠢，甚至是自大；但對於北京執政者的心裡，它既是人的意志與自然力量的博弈，也是對其社會動員系統的一次極限測試。

【重磅快評】華航永遠是政府的童養媳？

不出意外，聯合報獨家報導美國國會議員訪台，當面向蔡總統要求採購波音787客機的消息之後，立刻就遭到圍剿。總統府批評「對台...

鄭自隆被指6年磨劍奪華視董座 股臨會突襲都已喬定？

華視昨天舉行臨時董事會，選出新任董事長鄭自隆，引發熱議。媒體學者界甚至傳出「陰謀論」，指鄭自隆2016年在公視董事會選出陳郁秀當董事長後，就一直想當華視董事長，如今總算如願。 鄭自隆今受訪表示，這種說法是「想太多」，他雖然一直主張公視、華視董事長應由不同人擔任，但他從政大教職退休後一直過得很自在，「華視董事長的位子有什麼好爭取？誰願意幹就來。」

統測學生確診沒補考機制 師批：教部歧視高職生

近8萬考生報名的四技二專統一入學測驗明後天登場，也是此波Omicron變異株疫情爆發後第一場大型考試。教育部定調，若考生在「應考中」接獲衛生單位通知確診，應立即停考，後續改採外加名額方式補救。技職教師抱怨，相較國中會考有補考機會，教育部漠視高職生權益，外加名額對努力準備考試的考生，及正常可參加考試的考生都不公平。

國史館倡台灣地位未定 馬英九：蔡英文國土未定總統？

國史館館長陳儀深近日倡議台灣主權未定論，立法院長游錫堃也表支持，前總統馬英九辦公室今批評，連民進黨第一位總統陳水扁也曾公...

【重磅快評】誰不落實防疫？蔡總統請說清楚

4月27日，民進黨一舉提名了台中市、雲林縣、苗栗縣和屏東縣等4個縣市的縣市長提名人。兼任民進黨主席的蔡英文總統，也將民進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。