批政府飢餓行銷 國民黨：快篩之亂如口罩之亂複製貼上

本土新冠肺炎疫情持續升溫，國內再掀排領快篩試劑之亂。國民黨副秘書長王育敏上午批評，快篩實名制亂象有如疫情初期口罩之亂複製、貼上，映照出民進黨政府未能記取過去教訓，讓全民一再為防疫物資奔波勞苦，所謂超前部署、防疫資優生的自吹自擂已全然破滅。

國民黨主張，政府應盡可能讓民眾能就近取得快篩試劑，而非增添購買難度，並應足量供應藥局販售，提供民眾自主應變應有的防疫物資；年長、行動不便者有快篩需求，政府應統一分配或提供購買協助，避免民眾成為防疫孤兒。

此外，國民黨也點名政務委員唐鳳應負起責任，維持藥局系統系統穩定，避免當機，並加強採用APP等便民措施。

王育敏今表示，當前民眾除面臨常備藥品大缺貨，快篩試劑實名制上路才兩天，也發生系統當機、讓民眾在街頭大排長龍，各藥局分配數量杯水車薪等亂象，並再次讓藥師分身乏術，難以如常進行配藥、諮詢業務，影響許多慢性病患權益。

王育敏指出，政府號稱人人可買到快篩試劑，但中央推出的藥局地圖不僅難操作還容易當機，不熟悉網路的長輩們根本無法得知哪有販售藥局；另藥局販售分配數量明顯不足，全國4965家販售機構前兩天各配發78人份快篩試劑根本不夠。

王育敏質疑，每間藥局一天僅販售78人份，計算標準何在？兩天才釋出總共約80萬份快篩劑，行政院長蘇貞昌說國內快篩劑一個月目標4000萬劑，為何不能足量提供販售？杯水車薪供應方式難道在飢餓行銷？