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防疫政策亂「要怪就怪病毒」？ 蔣萬安：陳時中完全卸責
本土新冠疫情再起，政府防疫政策引發民怨，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中卻稱「要怪就怪病毒」，遭到圍剿。國民黨立委蔣萬安上午批評陳完全卸責，居隔3+4政策造成的混亂狀況，更凸顯出政府面對疫情，沒有溝通、毫無準備。
對於居家隔離者成人公費快篩試劑從5劑縮水成3劑，蔣萬安也批「荒腔走板」，表示一開始修改為3+4，就已是倉促草率上路，當時就說大概需5劑快篩劑，現在卻又改為3劑，很明顯就是快篩劑不夠。
蔣萬安說，當政府要調整成新防疫模式，就應有足夠快篩劑，結果現在快篩劑不足，3+4卻已經上路，當然會造成民怨、恐慌，到底這個政府在做什麼？居家隔離到底需不需要每天篩是很專業的問題，而不是說每天翻來覆去、變來變去。
蔣萬安批評，政府現防疫，要快篩劑沒快篩劑、要藥品沒藥品，很多孩子學校停課也在等待復課標準；5歲以下孩子什麼時候可以像其他國家一樣開放進口疫苗、有唾液檢測的快篩劑，讓孩子避免每次被戳鼻子的恐懼跟痛苦。
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