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快篩劑1劑百元太貴？ 楊志良：民進黨政府籌措競選資金

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
本土新冠肺炎疫情再度大爆發，民進黨政府昨起推動家用快篩實名制，再度引發排隊搶購熱潮。前衛生署長楊志良上午質疑，先進國家一劑約55元，但民進黨政府1劑賣老百姓100元，應公告一劑買多少錢？在哪買的？哪國製造的？記者周志豪／攝影
本土新冠肺炎疫情再度大爆發，民進黨政府昨起推動家用快篩實名制，再度引發排隊搶購熱潮。前衛生署長楊志良上午質疑，先進國家一劑約55元，但民進黨政府1劑賣老百姓100元，應公告一劑買多少錢？在哪買的？哪國製造的？記者周志豪／攝影

本土新冠肺炎疫情再度大爆發，民進黨政府昨起推動家用快篩實名制，再度引發排隊搶購熱潮。前衛生署長楊志良上午質疑，先進國家一劑約55元，但民進黨政府1劑賣老百姓100元，應公告一劑買多少錢？在哪買的？哪國製造的？

楊志良質疑，衛福部長陳時中花100億元買1億劑快篩試劑，然後要百姓排隊拿100元買，這樣不是花了200億元，就不要再講口罩為什麼賣這麼貴，籌這些錢是不是要為了選舉買票、籌措競選資金，或是要買1450，再放一些在口袋？

楊志良舉例，歐盟生活水準比我國高，快篩試劑一劑大概就50元至55元，我國卻要花納稅錢100億元買，再要人買花100元來買，像話嗎？來回就200億元，老百姓就這麼笨？基本邏輯都沒有？欺負老百姓都是傻瓜？陳時中最聰明？

楊志良上周表態捐1000萬劑快篩試劑，衛福部回覆公文表示，捐贈快篩試劑要檢附美國、加拿大或澳洲的核准證明，不接受歐盟核准證明。楊說，他目的是希望民眾得到快速、便宜、有效的篩劑，才找了偽陰偽陽不到1%的快篩試劑。

楊志良更提到，陳時中說中國大陸進口的快篩試劑要經過國貿局核可，但中國大陸是世界工廠，黑貓、白貓，會抓老鼠的就是好貓。楊反嗆，陳時中應公告衛福部買的篩劑製造地，若有中國製的應該跳樓，「但我不想有人自殺」。

楊志良表示，陳時中同意他捐贈當然很好，但陳可能會覺得沒有面子，所以他也準備好訂金被沒收，「不通過就不通過，我遵守中華民國法令，陳時中最偉大」，批評陳高傲、高傲、再高傲，人不要臉連鬼都怕，陳與行政院長蘇貞昌都是。

楊志良也提到，高雄市長陳其邁推快篩兌換券，說進口50萬劑快篩試劑，但每劑價格還是比他進口的貴4元，問陳為什麼不來找他買。

蘇貞昌呼籲民眾不要囤快篩試劑，楊志良也認為，稀缺就有人要囤貨，現在排隊還買不到，要人家不囤貨很難，這是人性，若現在到處都是快篩劑，每個45至55元，還有人要屯？就像現在到處都是口罩，現在有人囤口罩？

國民黨立委費鴻泰表示，陳時中快篩試劑1劑100元，楊志良1劑只要55元，若以政府採購1億劑推算，至少多花45億元冤枉錢，可照顧多少學童營養午餐，陳時中為何要糟蹋這45億元？

台灣社調公司董事長李玉文表示，希望政府開放所有快篩試劑，才符合自由貿易精神，也展現政府保障人民健康的態度，讓市場決定價格，時機與口碑決定市場，若政府要徵用他們捐贈的試劑，他們可完全不經手。

快篩 楊志良 陳時中

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