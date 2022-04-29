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影／北農百人染疫 蔣萬安提四措施防休市

攝影中心 / 記者陳正興／台北即時報導
面對北農染疫狀況嚴重，國民黨立委蔣萬安上午回應，北市府應優先提供適量快篩試劑給北農，確保「以篩代隔」正常運行，且啟動防疫「4措施」以維持市場運作。記者陳正興／攝影
面對北農染疫狀況嚴重，國民黨立委蔣萬安上午回應，北市府應優先提供適量快篩試劑給北農，確保「以篩代隔」正常運行，且啟動防疫「4措施」以維持市場運作。記者陳正興／攝影

北農產公司染疫狀況嚴重，目前確診人數已達上百人，由於大批人力居隔，將來有可能面臨人力不足導致休市，影響蔬果正常供需；對此，國民黨立委蔣萬安上午在立法院回應媒體表示，北市府應優先提供適量快篩試劑給北農，確保「以篩代隔」正常運行，且啟動防疫「4措施」以維持市場正常運作。

蔣萬安表示，接獲北農內部員工反應，很多第一線作業人員，包括理貨員、拍賣員等，染疫隔離狀況嚴重，很多人都是身兼數職，員工們也都很擔心會傳染。

蔣萬安提出個人建議，台北市府跟北農應立即採取4項措施，包括市府優先提供足夠的快篩試劑給北農，「以篩代隔」確保能正常運行；主動聯繫新北市政府，建立相關應變機制，必要時協調新北果菜市場提供協助。

面對北農染疫狀況嚴重，國民黨立委蔣萬安上午回應，北市府應優先提供適量快篩試劑給北農，確保「以篩代隔」正常運行，且啟動防疫「4措施」以維持市場運作。記者陳正興／攝影
面對北農染疫狀況嚴重，國民黨立委蔣萬安上午回應，北市府應優先提供適量快篩試劑給北農，確保「以篩代隔」正常運行，且啟動防疫「4措施」以維持市場運作。記者陳正興／攝影

北農 蔣萬安

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