賴清德與宜蘭大學學生座談 分享「成功公式」笑聲不斷

副總統賴清德今天受邀到國立宜蘭大學進行「青年職涯導師」校園座談，他以「鞍馬王子」李智凱為例，建議青年學子在興趣的領域裡，運用才能與努力，就能達到某一種成功，並鼓勵學生跨領域學習，培養雙語能力與國際觀。

宜蘭大學花了一年多時間邀約安排座談，其間遇到疫情延後，後來透過市長江聰淵協助促成，今天江聰淵全程陪同。座談前半段由賴清德演講「我的學思歷程」，後半段邀請4名學生代表上台參與沙發座談。

原本昨晚市公所代發宜大的採訪通知，後半段沙發座談的主持人是市長江聰淵，但後來認為校園活動應該避免政治選舉的意味，今天改由校長吳柏青主持，江聰淵坐台下全程聆聽，最後大合照，陪賴清德一起離開校園。

賴清德說，很欣賞吳柏青校長的治校理念，深耕在地、連結國際，這樣的治校理念下，校長一方面積極打造優質校園學習環境，一方面師生共同合作落實卓越教學，增進每位學生競爭力，成立創科中心激發學生的創意與創業，畢業後能跟社會無縫銜接，這是非常棒的；一方面又成立國際志工團隊，走入國際進行社會公益工作，讓國際社會看得到宜蘭大學，辦學的各項評比都非常傑出。

他話峰一轉，指宜大辦學深耕在地，與市長江聰淵善用文化深耕地方，不謀而合，誇讚江推動幾米公車、成立阮義忠故事館、宜蘭人故事館，2017年前往美國堪薩斯州，擔任美國職棒大聯盟堪薩斯皇家隊主場的開球貴賓，躍上國際舞台。

賴清德告訴學生邁向成功並不難，但能堅持下去的人並不多，而成功的公式就是熱情乘以專長，再加上全心全意投入，在興趣領域裡運用專長，才能做到卓越，不會有很大的壓力，能達到某一種成功，他也建議學生學習雙語與人工智慧，培養國際競爭力。