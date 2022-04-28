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蔡英文參加新北汽車商業會員大會 鄭文燦也意外現身
蔡英文總統今晚6時許到往新北市新莊區參加「新北市汽車商業同業公會會員大會」，向公會幹部致意並表達感謝，桃園市長鄭文燦也現身，現場氣氛熱絡。蔡英文在現場允諾盡快處理車商專用牌照的案子，目前已有大致方向。
蔡英文表示，全國有7百多萬輛自小客車，包括個人工作通勤、中小企業運送等，是台灣經濟發展的重要工具，汽車的銷售及交易市場為社會帶來許多就業機會，成為無數家庭的經濟來源，更為國家稅收貢獻很多，是政府非常重視的產業。
蔡英文說，今年1月全國公會幹部有提出車商對專用牌照的需求，她現在已經請交通部長王國材盡速處理。
蔡英文提到，她父親以前為汽車維修工，她從小在汽車修理廠長大，就任後也特別關心汽車議題，新北市的汽車商業同業公會應是全台最大規模汽車公會，要特別感謝公會對會員的付出。
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