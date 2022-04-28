蔡英文參加新北汽車商業會員大會 鄭文燦也意外現身

蔡英文總統今晚6時許到往新北市新莊區參加「新北市汽車商業同業公會會員大會」，向公會幹部致意並表達感謝，桃園市長鄭文燦也現身，現場氣氛熱絡。蔡英文在現場允諾盡快處理車商專用牌照的案子，目前已有大致方向。

蔡英文表示，全國有7百多萬輛自小客車，包括個人工作通勤、中小企業運送等，是台灣經濟發展的重要工具，汽車的銷售及交易市場為社會帶來許多就業機會，成為無數家庭的經濟來源，更為國家稅收貢獻很多，是政府非常重視的產業。

蔡英文說，今年1月全國公會幹部有提出車商對專用牌照的需求，她現在已經請交通部長王國材盡速處理。