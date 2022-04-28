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【重磅快評】快篩之亂 蔡政府竟怪民眾搶買囤積！

聯合報 / 主筆室
快篩實名今制上路，街頭再現排隊人龍在藥局門口等候。記者潘俊宏／攝影
快篩實名今制上路，街頭再現排隊人龍在藥局門口等候。記者潘俊宏／攝影

大規模疫情來襲，指揮中心叫民眾「自主應變」，居隔「3+4」新制和快篩實名制則是最重要的放生配套措施。昨天「解隔之亂」在基層折騰了一天後，今天在街頭繼續上演「快篩之亂」。

快篩實名制今天上路，街頭再現排隊人龍。但各處人龍都不算太長，因為每家藥局一天只配售78人份，許多藥局幾乎是開賣就完售！搶不到的民眾只能繼續在街頭尋找下一條人龍試運氣。至於排隊群聚的風險，就沒人管了。

民眾該排隊的總是必須排隊，系統該當機的也一定會當機。這已經是2年多來抗疫的不變規律。藥店外是民眾苦排長龍，藥店裡是健保系統連續當機；從口罩實名制到快篩實名制，場景依然，角色不變，艷陽下冒火的是民眾，焦急又挨罵的也是藥師。

快篩實名制上路的亂象早可預期，但行政院和衛福部都避談快篩試劑迄今整備不足，反而都首先檢討民眾的「爭先恐後、搶買囤積」。

衛福部次長石崇良說，這次準備了1000萬人份的快篩試劑，今天沒買到，明天、後天都會持續，民眾不用爭先恐後。行政院發言人羅秉成則解釋快篩和口罩的不同，口罩是生活必需品，快篩是居隔時用的，不需爭先恐、搶買囤積。

不過，民眾只用簡單的心算，就不敢不去搶買快篩。指揮官陳時中已經推估疫情可能有350萬到500萬人確診，因此無論再怎麼重點疫調或簡化匡列，需要用到快篩的密切接觸者都不只1000萬人。而陳時中還預估單日最高10萬人染疫，屆時叫民眾到哪買快篩？

此外，台灣感染症醫學會和台灣感染管制學會今天也發出聯合聲明提醒，快篩實名制已上路，民眾有症狀早篩檢、早隔離，保護自己和家人，避免傳染給高危險族群，壓垮醫療量能。相對於羅秉成說快篩劑真正要用到的是隔離中民眾，其他民眾只是備用；民眾應該相信專家提醒的及早篩檢，或相信行政院要求的備用就好？

從口罩實名制到快篩實名制，台灣人早就很認命，也很習慣排隊了。排隊已經成為民眾的義務，但號稱「超前部署」還掌控「國家隊」的政府，並不負保證供應的責任。當蔡政府不怕今天的篩檢不足，壓垮明天的醫療量能，民眾就更擔心無法保護自己和家人了。

快篩 實名制 衛福部 陳時中

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