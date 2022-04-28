蔡總統：鼓勵企業加薪分享經濟果實

蔡英文總統今天上午接見「111年全國模範勞工、全國模範移工及其眷屬」，除肯定模範勞工、移工的付出和貢獻，是台灣產業進步的重要力量，也指出，勞工職業災害保險及保護法即將上路，政府會持續提升工作環境的條件、保護勞工的健康安全，並繼續鼓勵企業加薪，分享經濟成長果實。

蔡總統一一細數獲獎的模範勞工、全國模範移工指出，在林務局擔任巡山員的鄔民．阿娃伊技術士，是傳統森林的守護者，過去30年來，緊盯山林的動靜，他曾背著15公斤的重裝，衝進森林火災現場支援，也曾協助山難搜救、查緝盜伐的不肖業者。真的非常辛苦，也非常感謝。

蔡總統說，移工代表蘇文學，擁有英國「耐火泥安裝」證照，來台工作10多年，協助打造出「第3級旋風分離器」，這是一項世界級的專利設備，非常不簡單。

蔡總統表示，林口長庚醫院護理長馮葶憶在疫情期間，帶領胸腔內科團隊，照顧重症患者，協助他們度過染疫的難關。感謝馮葶憶，也感謝辛苦的防疫國家隊。

蔡總統指出，去年和模範勞工和移工朋友見面的時候，簽署了勞工職業災害保險及保護法，這個法案將在今年勞動節正式上路，要請勞動部務必落實這項法案，持續提升工作環境的條件、降低職業災害的發生，保護勞工朋友的健康安全。

蔡總統說，政府除了連續6年調升基本工資，也增加勞工的產檢假天數、提高育嬰留職停薪津貼補助，過去自己參加活動遇到很多家長，皆反應這是很好、很實用的政策，不僅減輕育兒負擔，也讓工作環境更友善家庭。未來，政府會繼續鼓勵企業加薪，把共同創造出來的經濟成長果實，和勞工朋友一起分享。