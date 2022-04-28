赴日內瓦參與WHA？ 陳時中「兩難」：有更大事情在衡量中

第75屆「世界衛生大會（ＷＨＡ）」訂5月22日在瑞士日內瓦登場，目前我方尚未收到邀請函，但據了解，衛福部長陳時中曾規畫親赴日內瓦參加場外會議，另規畫走訪中東歐「感恩之旅」，感謝立陶宛及愛沙尼亞等國家曾捐贈我國疫苗。但陳時中究竟是否出席，他說，「到底要不要去現在是兩難」，因為疫情發展期間指揮官不宜離開，還有更大事情也在衡量中，各種備案都有準備。

陳時中表示，疫情期間爭取參與WHA、爭取世界地位，外交部等單位都不停歇在聯繫進行，美國眾議院也全票通過支持台灣以觀察員身份參與，衷心表達感謝。

他說，但是到底要不要去WHA，現在是兩難。第一個國際疫情發展期間，若以指揮官身份不宜離開，有更大事情都在衡量中，各種備案都有準備。

衛福部國際合作組技監劉麗玲表示，WHA今年僅大會採取「實體舉辦」，其餘周邊論壇或雙邊會議幾乎都取消，主辦單位有提及若國與國之間要自行舉辦雙邊會議，可以自行找場地舉辦，大會不提供場地。國內疫情嚴峻，目前是否要前往日內瓦，衛福部還在評估中，綠營也擔憂，陳在疫情爆發時出國，可能會引發民怨。