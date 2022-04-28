中日和約七十周年 陳明通：中華民國主權一直存在

今（28）日是中日和約70周年紀念，國民黨立委陳以信在立法院質詢表示，國史館長陳儀深日前召開中日和約研討會，卻宣稱「根據中日和約，台灣主權目前未定」。對此，國安局長陳明通表示，當年或有避免國家繼承理論在台灣發生的考量，但他的立場很清楚，「中華民國的主權一直存在」、「主權當然是2300萬人民的」。

陳明通今天列席立法院外交及國防委員會以「中國近期疫情發展、社會維穩與政治影響」為題提出專案報告。陳以信表示，今天4月28日是中日和約簽署70周年，當年在台北賓館簽署這項合約，蔡總統到現在都沒講話。這項合約對中華民國主權意義非常重要，每逢50、60周年元首都會慎重正式來說話，結果今天就麼默默過去，蔡總統未置一言。

陳以信進一步表示，上星期國史館長記得這個日子，曾開研討會來討論，但得出來的論證卻是「根據中日和約，台灣主權目前未定」。他詢問陳明通，在中日和約70周年的今天，對國史館長的說法有何看法？

陳明通表示，這一個演化的過程，坦白講，舊金山合約當時所以讓日本只放棄過去侵佔的台澎，有其歷史情境。立委質疑，你認同國史館長台灣主權未定論？陳明通說，這個有一個歷史情境，它怕國家被繼承掉了，所以切割開來。立委質疑，何時？誰切割誰？陳明通表示，1949年國民政府已經到台灣來了，英國很早就承認中華人民共和國，若按照國家繼承理論，這個就會繼承走了，所以他去切割，但隨歷史的發展，主權當然就是2300萬人民的。

陳以信表示，1952年4月28日日本與我簽訂中日和約後，才與我互設大使館，「有沒有不承認我主權又互設大使館的事？國際沒有這個案例」，但陳明通說，國際政治非常覆雜，尤其當時韓戰發生，很擔心國家繼承理論，台灣會被中華民共和國繼承走了。

陳以信質疑說，當時中日合約簽了還有台灣主權未定的問題？「你認為如此？」「你同意國史館長的說法？」「中日和約簽署後，主權到底有沒有定下來？」陳明通表示，那個階段美國的關注就是避免國家繼承理論在台灣發生。

立委進一步質疑，若主權未定，日本為什麼與我互設大使館？若美國當持懷疑我國地位，為何1954年要與我簽訂中美共同防禦條約？陳明通表示，美基本上是重新承認、肯定我們之間有主權，中華民國一直有主權。陳以信解讀陳明通的話說，如此一來，國史館長所言是錯的。陳明通則回應說，「中華民國一直有主權」。陳以信指出，當時中華民國主權是存在的。

但陳明通這時又提醒，坦白講，當年國際的現實上，英國已承認中華人民共和國，1949年中華人民共和國在天安門宣布成立後，英國很快就承認，雖很晚才建交，但承認得很早；陳明通說，他的立場很清楚，中華民國的主權一直存在。值此，陳以信要求，國安局一定要教育國史館長。

外交部官網指出，中日和約簡稱「中華民國與日本國間和平條約」，是民國41年（1952）4月28日由中華民國與日本國兩國政府在台北賓館簽訂，同年8月5日在台北賓館換文生效。內容共有14條，其主要目的在正式終止雙方戰爭狀態，並確認戰後雙方關係，如處理領土、戰爭賠償、財產、人民等問題。