馬曉光稱太平島是中國固有領土 外交部譴責並駁斥

中國大陸國台辦發言人馬曉光27日宣稱，包括太平島在內的南沙群島是中國固有領土；我外交部嚴正譴責並駁斥中方的不實說法，重申中華民國台灣為主權國家，對於包含太平島在內的南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法的一切權利。

外交部發言人歐江安今在例行記者會回覆相關提問時重申，南海爭端應依據國際法及海洋法，包括「聯合國海洋法公約」（UNCLOS），以和平方式解決；台灣應納入多邊爭端解決機制；相關國家有義務維護南海航行及飛越自由；我國主張應以「擱置爭議、共同開發」方式處理南海爭端，且願在平等協商基礎上，與相關國家共同促進南海的和平穩定，並共同保護及開發南海資源。

歐江安指出，南海諸島屬於我國領土，我國捍衛南海諸島主權的立場從未動搖；外交部誠摯期盼各聲索國以和平理性態度進行協商，我方堅決反對相關國家企圖以恐嚇、脅迫或武力方式解決南海爭議。

歐江安並表示，外交部促請相關國家將台灣納入多邊爭端解決機制，並依據國際法規範協商處理南海議題，以共同維護區域和平與穩定。

本報日前首先揭露太平島跑道將延長，報導內容指出，蔡政府針對太平島的建設，原擬定除浚深內側船席深度外，同時要延長碼頭長度達一百公尺，並利用太平島碼頭興建挖掘時堆積出的新生地進行跑道延長工程。據了解，美方否決碼頭延長工程，但同意我方延長跑道。

馬曉光27日回應媒體提問表示，「包括太平島在內的南沙群島是中國固有領土，中國對南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。」他並說，兩岸同屬一個中國，應共同維護國家主權和領土完整，維護中華民族的整體和根本利益；任何企圖勾結外部勢力、出賣中華民族利益的行徑都是在玩火，必將遭到兩岸人民的唾棄和歷史的懲罰。