立委：NCC明知公廣集團有結構性問題 還急上52頻道？

華視新聞接連出包，跑馬燈一而再、再而三的出現重大錯誤訊息，民眾罵聲連連；NCC（國家通訊傳播委員會）主委陳耀祥今日指出，之所以讓公廣集團上52頻道，是因為公廣集團在全民期待下產生，希望能給予公廣集團露出機會，但也明白公廣集團在發展過程中仍有些許結構性問題，這讓立委質疑，「你都知道他有這樣的問題了，還急於上52台？」

NCC今日受邀到立法院就「新聞台出現假訊息裁罰處理標準及如何要求新聞台落實執行預算法第62條之1條文（1450條款）辦理情形」專題報告，並備質詢。

然而，報告開始前，國民黨團成員一擁而上，國民黨立委鄭麗文痛斥：「NCC一意孤行護航華視，卻發生丟人現眼的低級錯誤，難道不需負起政治責任？」，民進黨立委鄭運鵬反嗆：「國民黨沒有質詢的能力嗎？排了議程又不讓主委報告！」這也讓今天的議程延後十分鐘才正式開始。

陳耀祥上台報告時說明，廣電新聞媒體的專業、獨立、自主，為NCC監理的重點要求，若有任何影響廣電新聞媒體專業自主的情事，NCC均將本於權責調查，秉公依法處理；他強調，NCC依法獨立行使職權，不受政治力干預，會透過委員合議制及各項制度落實程序正義，維護閱聽眾權益。

不過，不管是哪一個政黨，對於華視新聞最近一周錯誤連連的問題，都覺得不可思議，也要求NCC必須要進行管理。

立委許淑華質詢時表示，雖然華視新聞此次造成的亂象，製作團隊有其責任，「但最主要的責任在公廣集團跟你們的身上，讓沒有準備好的華視入主52台。」

許淑華進一步指出，「在高強度競爭下，你就知道它無法營運，它有財務困境、人力不足，收視率、競爭力也沒有辦法跟其他電視台來競爭，公廣集團董事長陳郁秀寫給華視員工的信，就提到組織、設備和員工心態老舊，這看起來就是華視沒有做好準備。」

陳耀祥指出，公廣集團是在全民的期待下產生，但過往公廣集團的服務資訊一直沒有彰顯出來，也因此，當時，NCC委員會內部在討論時，多數委員都覺得應該給予公廣集團露出機會，但確實，公廣集團發展過程中，也還有一些結構性問題存在。

立委高虹安也質疑，「你都知道它有問題，還急於上52台？到底有沒有看過公司體質跟內部管理機制？」

立委要求，華視既然沒有做好準備，希望NCC不要再對華視護航，也要求8月份NCC對華視進行評鑑時，標準也必須如同中天一樣嚴格，NCC必須要有中立立場。