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英外相籲確保台灣自衛能力 外交部：共同維護台海安全

聯合報 / 記者張加／即時報導
英國外交大臣特拉斯。美聯社
英國外交大臣特拉斯。美聯社

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）發表外交政策演說，提及必須確保像台灣這樣的民主政體有能力自我防衛；我外交部表示，將持續與英國等深化合作，共同維護台海安全與印太區域的自由開放。

外交部發言人歐江安今在例行記者會指出，已注及特拉斯27日發表外交政策演說內容，包括強化北約（NATO）成員應對全球化的挑戰、深化與日本及澳洲等盟友合作以保障印太地區安全、結合硬實力與經濟安全打造全球安全架構等重要概念。

有關特拉斯提及「必須確保像台灣這樣的民主政體有能力自我防衛」，歐江安說，外交部表示肯定與感謝，我方將持續與英國等理念相近國家深化合作，共同維護台海安全與印太區域的自由開放；台灣將與民主夥伴團結一致，持續提升自我防衛能力，嚇阻威權政體的侵略與擴張，攜手建構自信、勇敢的和平繁榮世界。

外交部 英國 台海

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