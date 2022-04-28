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新任駐韓代表經驗引關注 外交部：資歷完整 適合人選

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部條約法律司司長梁光中將出任駐韓代表。圖／取自外交部官網
外交部條約法律司司長梁光中將出任駐韓代表。圖／取自外交部官網

外交部條約法律司司長梁光中將任我駐韓代表，由於梁光中並無韓國經驗，引起外交圈議論；外交部發言人歐江安今表示，人事作業一向根據專業及工作需求進行調整，梁光中資歷完整，是擔任我國駐韓代表的適合人選。

歐江安今在例行記者會說，這次我國新任駐韓代表的任命屬於外交人員的正常輪調；相信在梁光中抵任後，將秉持深厚的法律素養及外交實務經驗，在台韓現有雙邊關係基礎上，接續推動各項雙邊合作與交流，為拓展兩國關係作出更多貢獻。

外交部指出，梁光中畢業於國立中興大學法律系，曾在美國布魯金斯研究院擔任訪問學人，是外交部少數兼具涉外實務工作經驗及法律素養的資深外交官員；梁光中歷任駐越南代表處副代表及駐胡志明市辦事處處長，亞太區域相關工作經驗豐富，資歷完整。

歐江安並表示，台韓關係歷史悠久，共享自由、民主、人權等普世價值，雙方在經貿、觀光等方面交流頻密。

外交部 歐江安 南韓

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