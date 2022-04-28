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中共廿大動態 陳明通：習近平朝連任努力
國安局長陳明通上午在立法院表示，中共20大應於今年10、11月舉行，國安局觀察中共總書記習近平仍牢牢掌握軍隊，並朝連任中共國家主席方向努力。1955年次的大陸總理李克強也應留任政治局常委。
陳明通上午列席立法院外交及國防委員會以「中國近期疫情發展、社會維穩與政治影響」為題提出專案報告，內容說明上海疫情封控現況，提及上海市委書記李強等人多次赴第一線視察防疫工作。
民進黨立委蔡適應質詢表示，國安局報告中提及李強，外傳他可能入常，國安局是否曾關注習近平對軍方高階將領的掌握度如何？十八大有許多中共高階將領落馬，十九大就少了很多，可否解讀習近平對軍方掌控度提高？
陳明通表示，他（習）牢牢掌握。尤其中共前軍委副主席徐才厚被整肅掉以後，軍事革命分成北中南軍區調動，都顯示習近平牢牢掌握軍隊。而中共廿大約於今年10、11月舉辦。
立委追問，廿大政治局常委「七上八下」」（即67歲續任、68歲退任）的規則是否可能改變？陳明通說，還在觀察中。若按「七上八下」理論，1955年生的李克強應獲留任，但常委名單應有調整。
至於習近平在廿大會連任國家主席？陳明通說，基本上往這個方向去努力，應該是留任。
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