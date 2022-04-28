美眾院通過法案挺台重返WHA 外交部：感謝美方強勁支持

世界衛生大會（WHA）下個月在瑞士日內瓦登場，美國聯邦眾議院通過法案，要求國務卿協助台灣重獲世衛觀察員地位；外交部北美司司長徐佑典今表示，這再度彰顯美國國會兩院兩黨對台參與WHO的強勁支持，對於美國國會參眾兩院以一致行動展現對台參與國際公共衛生醫療體系的堅定支持，表達誠摯謝意。

至於今年是否安排台美衛生官員在日內瓦會晤，徐佑典說，這部分雙方仍在密切聯繫與溝通，未來若有具體細節，會適時對外說明。

「要求國務卿擬訂策略協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員地位」法案是由聯邦參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）去年3月領銜提出，同年8月6日獲參院以「一致同意」通過。眾院在美東時間27日以425票支持、0票反對，通過法案，法案接下來將送交白宮，由總統拜登簽署後即可生效。

徐佑典今在外交部例行記者會指出，台灣自從2017年遭排除在世衛大會年會之外，引起美國國會高度關切，因而再度提出法案，要求國務卿研擬策略，協助台灣重新以觀察員身分出席WHA；如果台灣在當年仍未能取得觀察員身分出席WHA年會，國務卿應該向國會說明美國在支持台灣取得WHA觀察員方面，未來的一些精進作為。

徐佑典表示，今年WHA於5月22號開議，美國國會通過這樣的法案，肯定我國對全球衛生的貢獻，並且力挺台灣參與WHO，意義重大；該項法案隨後將送交白宮，由拜登完成簽署，外交部會密切關注後續法案進展，隨時向國人說明。