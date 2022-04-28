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促轉會：國民黨規避、妨礙調查 依法裁處30萬元

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
促轉會表示，國民黨規避、妨礙調查，依法裁處30萬元。本報系資料照
促轉會表示，國民黨規避、妨礙調查，依法裁處30萬元。本報系資料照

促轉會昨天召開第100次委員會議決議，認定國民黨行為已構成促轉條例第16條第1項「規避、拒絕或妨礙調查」，依同條第6項，裁處30萬元罰鍰，並限期7日內改善、提出檔案資料，若未改善得按次連續處罰。

促轉會表示，國民黨各工作會檔案，如海外工作會、文化工作會、青年工作會等檔案，依促轉條例第18條第1項規定，皆屬應向促轉會通報範圍之政治檔案；但辦理政黨政治檔案審定過程卻發現，國民黨2018年10月所通報之四萬餘筆檔案，未含有這些工作會政治檔案，後續更函覆「並無其餘檔案可通報」。

促轉會指出，經調查取得之資料及調查對象陳述，皆證實國民黨確實持有工作會檔案，卻刻意不向促轉會通報。首先，促轉會比對文獻顯示，無論是曾任職黨史單位學者或多份學位論文，均曾使用或提及各工作會檔案；其次，國民黨曾針對此批檔案編列經費，成立「待清小組」，聘用工作人員在黨部（中山南路舊址）進行編目，整理出約3萬筆檔案目錄，包括陳文成案、黃文雄刺蔣案、重要人士監控、海外黑名單與影視審查等相關內容均在列。

促轉會表示，曾向製作目錄之工作人員及前黨部管理人員求證後，均獲證實，但此批人員皆已離任，故無法確認檔案搬遷至八德路黨部現址後下落。

促轉會指出，國民黨2018年即於黨內成立「促轉會政治檔案清冊應對專案小組」，參與人員包括，時任該黨副秘書長杜建德、行政管理委員會主任委員邱大展、考核紀律委員會主任委員魏平政、文化傳播委員會代理主任委員唐德明及黨史館吳敏等，該會議決議將海工會、革實院等相關檔案列為「機密文件」，數位化後再移轉至政大委託管理。

促轉會表示，種種調查成果皆顯示，儘管曾函請國民黨補正通報，甚至具體提供該黨製作之工作會目錄清單、指明通報範圍，然國民黨皆稱已無檔案可通報、無其他檔案存放地點等說法，顯與事實不符，且直至今年3月仍未補正通報。

促轉會說明，為求審慎，也曾依據促轉條例第14、18條之規定，啟動5次工作會檔案相關人員之調查。調查過程中，黨史館主管人員一度否認知悉工作會檔案現況，然經促轉會提出物證後，終坦承國民黨確曾組成「促轉會應對專案小組」商議處理工作會檔案，關鍵性之黨史業務建議，由黨史館擬辦，決行至少上至秘書長。

促轉會 國民黨

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