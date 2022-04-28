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談台灣主權 賴清德：任何國家對台發動戰爭都是侵略

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
副總統賴清德出席致詞時表示，不管從客觀的現實或國際法來看，台灣的主權不屬於中華人民共和國，這是鐵錚錚的事實，只有台灣人民有權利決定台灣前途。記者黃寅／攝影
副總統賴清德出席致詞時表示，不管從客觀的現實或國際法來看，台灣的主權不屬於中華人民共和國，這是鐵錚錚的事實，只有台灣人民有權利決定台灣前途。記者黃寅／攝影

俄烏戰爭引起國際對台灣安全的討論，立法院議政博物館舉今舉辦「舊金山和約生效70周年特展」，副總統賴清德出席致詞時表示，不管從客觀的現實或國際法來看，台灣的主權不屬於中華人民共和國，這是鐵錚錚的事實，只有台灣人民有權利決定台灣前途。

賴清德說，任何一個國家對台灣發動戰爭，都是侵略，國際社會都該同聲譴責，避免這個事情發生。更重要的是，面對國際環境，民進黨在1999年的台灣前途決議文也特別提到，台灣是主權獨立的國家，現在的名字叫中華民國，主權跟中華人民共和國互不隸屬，台灣前途由2300萬人決定。

他說，談到台灣的主權，除了須了解舊金山和約的意義之外，1971年聯合國大會通過的2758號決議文也必須了解，美國國務院副助理國務卿華志強曾表示，此決議文只是處理中華人民共和國入籍的問題而已，跟台灣不相關。

賴清德說，華志強甚至批判，中共不該錯用聯合國2758號決議文，50年來在國際社會阻擋台灣參與國際組織的權利，包括世界衛生組織、國際刑警組織、國際民航組織等；國務卿布林肯也進一步說，希望其他會員國跟美國站在一起，支持台灣有意義的參與聯合國，

立法院長游錫堃亦說，舊金山和約對台灣非常重要，關係到2300萬人民幸福，現在中共經常用開羅宣言向全世界說台灣是中國不可分割的一部分，以中國動不動就想併吞台灣，如果它真的出兵，那就變成內戰，外國要幫忙就沒有辦法。

游錫堃說，我們要像烏克蘭一樣，俄羅斯入侵就是侵略，全世界的民主國家都會伸出援手；台灣依照舊金山和約本就和中國是一邊一國，這若讓台灣全民都知道，不但增強國家認同跟防衛意志，讓國際都知道的話，全世界民主國家也會更努力來伸援我們。

此展覽，展期自今天起至8月31日。

立法院議政博物館舉今舉辦「舊金山和約生效70周年特展」副總統賴清德、立法院長游錫堃等出席，為開幕剪綵。記者黃寅／攝影
立法院議政博物館舉今舉辦「舊金山和約生效70周年特展」副總統賴清德、立法院長游錫堃等出席，為開幕剪綵。記者黃寅／攝影
立法院長游錫堃說，舊金山和約對台灣非常重要，關係到2300萬人民幸福。記者黃寅／攝影
立法院長游錫堃說，舊金山和約對台灣非常重要，關係到2300萬人民幸福。記者黃寅／攝影

舊金山 聯合國 賴清德 游錫堃

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