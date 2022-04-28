影／數位性暴力案頻傳 立委籲修法防堵性影像傳播

針對國內數位性暴力頻傳，婦女救援基金會和民間司法改革基金會今天舉行記者會，邀請立委范雲、王婉諭、吳玉琴與中正大學法律系教授盧映潔等人，針對《刑法》妨害性隱私及不實性影像罪章、《犯罪被害人權益保障法》、《性侵害犯罪防治法》、《兒少性剝削防治法》等四法提出修法建議。

立委王婉諭表示，儘管目前行政院《性侵害犯罪防治法》與《兒少性剝削防治法》草案中，有增訂「移除性私密影像」的相關依據，但某些條文內容文義不清，比如《性侵害犯罪防治法》第十三條「網路內容防護機構、主管機關或其他機關可以要求平台業者下架、限制瀏覽」，看似擴大使多個機關參與性私密影像防治，但在未明訂主要權責機關的狀況下，恐導致多個機關間要求的管制內容不同，導致難以執行。並呼籲政府應以網路治理的角度，與專家學者、網路平台業者建立互動模式，更細緻訂定適合的條文與機制。