聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／數位性暴力案頻傳 立委籲修法防堵性影像傳播
針對國內數位性暴力頻傳，婦女救援基金會和民間司法改革基金會今天舉行記者會，邀請立委范雲、王婉諭、吳玉琴與中正大學法律系教授盧映潔等人，針對《刑法》妨害性隱私及不實性影像罪章、《犯罪被害人權益保障法》、《性侵害犯罪防治法》、《兒少性剝削防治法》等四法提出修法建議。
立委王婉諭表示，儘管目前行政院《性侵害犯罪防治法》與《兒少性剝削防治法》草案中，有增訂「移除性私密影像」的相關依據，但某些條文內容文義不清，比如《性侵害犯罪防治法》第十三條「網路內容防護機構、主管機關或其他機關可以要求平台業者下架、限制瀏覽」，看似擴大使多個機關參與性私密影像防治，但在未明訂主要權責機關的狀況下，恐導致多個機關間要求的管制內容不同，導致難以執行。並呼籲政府應以網路治理的角度，與專家學者、網路平台業者建立互動模式，更細緻訂定適合的條文與機制。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言