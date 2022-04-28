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朱立倫因疫情加劇延後訪美 美學者好奇藍政策立場

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
朱立倫。本報資料照片
朱立倫。本報資料照片

國民黨主席朱立倫原定下月18日展開10天訪美行，19日到24日訪問華府，國民黨國際部主任兼駐美代表黃介正表示，因疫情加劇暫緩出訪，相關安排持續進行。

美方政府官員對於朱立倫即將訪美相當低調，並未多加評論。

AIT前處長、卡內基和平基金會傑出學者包道格（Douglas Paal）對本報表示，國民黨剛在華府開辦代表處，需要了解美國的政策趨勢以及讓美國官員和立法者檢驗國民黨的立場。

包道格表示，美國最大的利益是台灣和國民黨對自我防衛的承諾，烏克蘭面臨侵略，這是朱立倫發表自己觀點並測試美國反應的好機會。

約翰霍普金斯大學客座教授卜道維（David Brown）表示，鑑於美中關係現況，美方將對國民黨如何平衡台北與華府、台北與北京的關係充滿興趣。

黃介正表示，朱立倫此行有三項重要目標，讓美國知道國民黨重視對美關係；告訴美國中國國民黨是一個值得信賴、可以維護台美雙邊共同利益、可以執政的選項；以及見見老朋友。

國民黨國際部副主任兼駐美常任副代表黃裕鈞日前已返回華府，負責聯繫事宜。

黃介正表示，在華府期間，朱立倫將拜會白宮國安會、國務院與國防部，此行朱立倫是主席而非總統候選人，毋需強調面會層級的突破、或是拜會部門的多樣；朱立倫要做的是坦誠的、有耐性的溝通，讓美方覺得「國民黨在台灣執政對台海和平穩定和美國在區域的利益遠高於民進黨的連任」。

朱立倫2015年訪問華府時，在布魯金斯研究院閉門會議發表演說，說明其兩岸和國防政策立場，這次訪問也可望比照辦理；黃介正表示，「美方關切的議題我們都會碰觸」，包含美中台三組雙邊關係，著墨在未來5到10年美台如何共同面對台海地區的挑戰和風險。

美國國會挺台力道強勁，國民黨也將與國會議員交流列為一項重點，鎖定拜會參眾兩院「台灣連線」（the Congressional Taiwan Caucus）成員、外交和軍事委員會資深議員，以及其他關切台灣問題的國會議員。

國民黨 朱立倫 美國

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