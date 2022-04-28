陳耀祥：華視出包將送專家學者、公民團體諮詢會議討論

基隆市61歲陳姓婦人確診後居家隔離，發高燒就醫未被收治，尚未取得隔離通知書即在家中病逝，家屬提出五大質疑，並批基隆市政府電話打不通，是把市民「逼進死路」；外界也痛斥政府無能，造成陳婦賠上性命，猶如中和2歲男童案翻版。有人質疑居家照護政策殺了陳婦。民代表示，為了確保重症醫療量能，有病床不收治高燒病患、對居家照護確診者的及時聯繫、病程發展掌握有落差，造成確診者「我會不會在家等死」的疑慮，都要趕快深入檢討。

2022-04-28 19:48