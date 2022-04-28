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陳耀祥：華視出包將送專家學者、公民團體諮詢會議討論
國家通訊傳播委員會主委陳耀祥上午前往立法院交通委員會報告「新聞台出現假訊息裁罰處理標準及如何要求新聞台落實執行預算法第62條之1條文（1450條款）」專題報告並備詢。
陳耀祥報告時表示，廣電新聞媒體的專業、獨立、自主，為NCC監理的重點要求，若有任何影響廣電新聞媒體專業自主的情事，NCC均將本於權責調查，秉公依法處理，以維護國內新聞媒體環境，保障閱聽大眾視聽權益。針對涉有違法的案件，將請該媒體建置的自律倫理委員會調查後，做成調報告送NCC審議。NCC也將提送由專家學者、公民團體及實務工作者所共同組成的廣播電視節目廣告諮詢會議討論，提供專業意見及處理建議後，由NCC委員會議做最終決議。
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