陳明通：台美國家利益高度重疊 因此必須相挺

國安局長陳明通上午在立法院表示，台美自1949年以來在安全與許多議題上相互支持，才有（台灣）今天在這裡，這是非常現實的。從現實主義講，每個國家都會追求自己的利益，而我國國家利益與美國國家利益高度重疊，所以需要相挺。

陳明通上午列席立法院外交及國防委員會以「中國近期疫情發展、社會維穩與政治影響」為題提出專案報告。國民黨立委廖婉汝質詢表示，中共索羅門簽署安全架構協議，除了破壞原有島鏈架構外，我南太平洋邦交是否將受到影響？面對中共的全球戰略布局，國安局如何因應？

陳明通表示，中共2050年的世界圖像，我方掌握得非常清楚，過去只有我方在講，美國現在慢慢如當年聯中制蘇重要角色的白邦瑞著作「百年馬拉松」，也讓西方世界更清楚「中共不是假的，說著玩」，而我國尤應增加自我防衛。蔡總統近年的軍事改革可見力道。

陳明通說，我國在集體與雙邊的關係建構上都有努力，尤其與美國關係大家可見，台美相互依賴。他說，國際政治是現實主義，如果沒有人家需要的東西，人家不會理。而我國有地緣戰略的優勢、高科技產業的優勢，都讓北京無法低估。我國現在出口大量增加，都是買半導體的東西。

但立委指出，美國除大筆軍售台灣外，現傳也強勢要求我對美採購波音787客機，以政促商甚至以政逼商，來符合美方國家利益，那台灣的國家利益在哪裡？

陳明通說，老共也和美國波音買很多飛機，而我方也買過AIR BUS。陳明通說，1949年以來台美在安全與許多議題上，台美相互相挺，才有（台灣）今天在這裡，這是非常現實的。從現實主義講，每個國家都會追求自己的利益，而我國國家利益與美國國家利益高度重疊，所以要互相相挺。