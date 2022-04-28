快訊

拜登提新招制裁俄國 扣俄國財產援烏克蘭

華視推新董座後火速選總經理 公視4名董事聲明：未經認可不妥

整理包／五一沒火車搭 台鐵罷工始末、訴求與應急方案一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

否認延長跑道經美同意 陳明通：太平島是兩岸非常重要的連結

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國安局長陳明通(右)上午在立法院表示，就北京的戰略思考而言，太平島是兩岸一個非常重要的連結。圖/取自立法院直播
國安局長陳明通(右)上午在立法院表示，就北京的戰略思考而言，太平島是兩岸一個非常重要的連結。圖/取自立法院直播

國安局長陳明通上午在立法院表示，就北京的戰略思考而言，太平島是兩岸一個非常重要的連結。針對南沙太平島機場跑道延長一事，陳明通否認有任何需要美國同意的因素在其中，「媒體的說法並不正確」；立委追問：「所以你是否認有跑道延長這件事？」陳明通回應：「不是」。

陳明通上午列席立法院外交及國防委員會以「中國近期疫情發展、社會維穩與政治影響」為題提出專案報告，國民黨立委溫玉霞、江啟臣、民眾黨立委邱臣遠都關切太平島延長跑道事宜，並籲蔡總統應登島宣示主權。

江啟臣出示衛星照表示，太平島隨時都有學者或情報單位在「WATCH」，衛星照都拍得很清楚，島上「的確有動靜」。而對太平島戰略價值，跑道1150公尺要延長到1500公尺，他是贊成的，也覺有必要，因為過去美國曾指太平島「是礁不是島」，但結果外傳我方是美國同意下才去作延長跑道這個事情，事屬矛盾。

陳明通回應說，媒體的說法並不正確。立委追問：「所以你是否認有跑道延長這件事？」陳明通回應：「不是」，「是美國同意（這件事）」。

立委質疑，我們自己的領土，還要美國同意，這不是很奇怪嗎？我們在島上有駐軍、島上有水源，現在要延長跑道，是我們自己可決定的事情，我國是南海國家主權的申索國之一，我們不該放棄。他呼籲國家局長與蔡總統都應該都到國土最南端的太平島看看，宣示主權。陳明通說，他願追隨立委前往。

邱臣遠也進一步質詢表示，我國延長太平島跑道，有軍事戰略考量，國安局是否掌握中共因應我方舉措在南沙採取任何新的部署？陳明通表示，就北京的戰略思考而言，長期以來兩岸的交流互動當中，太平島是兩岸一個非常重要的連結。

本報日前首先揭露太平島跑道將延長，報導內容指出，蔡政府針對太平島的建設，原擬定除浚深內側船席深度外，同時要延長碼頭長度達一百公尺，並利用太平島碼頭興建挖掘時堆積出的新生地進行跑道延長工程。據了解，美方否決碼頭延長工程，但同意我方延長跑道。

太平島 陳明通 美國

延伸閱讀

陳明通：「卡脖子」事件 華為來台載「好幾布袋」晶片回去

最新財產申報 陳明通夫妻存款兩千萬、房地都在大安區

蔡其昌要盧秀燕辭職選 江啟臣：蔡總統前年也辭職選？

國民黨新人發起不脫黨參選宣言 江啟臣盼初選後仍團結

相關新聞

台捐助50萬歐元 透過歐銀協助烏克蘭運輸機構營運

外交部宣布，自「賑濟烏克蘭專戶」捐助50萬歐元，透過歐銀協助烏克蘭兩大運輸機構持續營運，以確保人道物資運輸不中斷。

美台與全球夥伴簽未來網路宣言 美控中俄數位威權主義

美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）28日透過視訊與全球60位合作夥伴共同發布「未來網際網路宣言」，...

賴清德與宜蘭大學學生座談 分享「成功公式」笑聲不斷

副總統賴清德今天受邀到國立宜蘭大學進行「青年職涯導師」校園座談，他以「鞍馬王子」李智凱為例，建議青年學子在興趣的領域裡，...

蔡英文參加新北汽車商業會員大會 鄭文燦也意外現身

蔡英文總統今晚6時許到往新北市新莊區參加「新北市汽車商業同業公會會員大會」，向公會幹部致意並表達感謝，桃園市長鄭文燦也現...

基隆婦染疫兩度送急診卻不收治 在家病逝又是政策殺人？

基隆市61歲陳姓婦人確診後居家隔離，發高燒就醫未被收治，尚未取得隔離通知書即在家中病逝，家屬提出五大質疑，並批基隆市政府電話打不通，是把市民「逼進死路」；外界也痛斥政府無能，造成陳婦賠上性命，猶如中和2歲男童案翻版。有人質疑居家照護政策殺了陳婦。民代表示，為了確保重症醫療量能，有病床不收治高燒病患、對居家照護確診者的及時聯繫、病程發展掌握有落差，造成確診者「我會不會在家等死」的疑慮，都要趕快深入檢討。

【重磅快評】快篩之亂 蔡政府竟怪民眾搶買囤積！

大規模疫情來襲，指揮中心叫民眾「自主應變」，居隔「3+4」新制和快篩實名制則是最重要的放生配套措施。昨天「解隔之亂」在基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。