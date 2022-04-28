否認延長跑道經美同意 陳明通：太平島是兩岸非常重要的連結

國安局長陳明通上午在立法院表示，就北京的戰略思考而言，太平島是兩岸一個非常重要的連結。針對南沙太平島機場跑道延長一事，陳明通否認有任何需要美國同意的因素在其中，「媒體的說法並不正確」；立委追問：「所以你是否認有跑道延長這件事？」陳明通回應：「不是」。

陳明通上午列席立法院外交及國防委員會以「中國近期疫情發展、社會維穩與政治影響」為題提出專案報告，國民黨立委溫玉霞、江啟臣、民眾黨立委邱臣遠都關切太平島延長跑道事宜，並籲蔡總統應登島宣示主權。

江啟臣出示衛星照表示，太平島隨時都有學者或情報單位在「WATCH」，衛星照都拍得很清楚，島上「的確有動靜」。而對太平島戰略價值，跑道1150公尺要延長到1500公尺，他是贊成的，也覺有必要，因為過去美國曾指太平島「是礁不是島」，但結果外傳我方是美國同意下才去作延長跑道這個事情，事屬矛盾。

陳明通回應說，媒體的說法並不正確。立委追問：「所以你是否認有跑道延長這件事？」陳明通回應：「不是」，「是美國同意（這件事）」。

立委質疑，我們自己的領土，還要美國同意，這不是很奇怪嗎？我們在島上有駐軍、島上有水源，現在要延長跑道，是我們自己可決定的事情，我國是南海國家主權的申索國之一，我們不該放棄。他呼籲國家局長與蔡總統都應該都到國土最南端的太平島看看，宣示主權。陳明通說，他願追隨立委前往。

邱臣遠也進一步質詢表示，我國延長太平島跑道，有軍事戰略考量，國安局是否掌握中共因應我方舉措在南沙採取任何新的部署？陳明通表示，就北京的戰略思考而言，長期以來兩岸的交流互動當中，太平島是兩岸一個非常重要的連結。

本報日前首先揭露太平島跑道將延長，報導內容指出，蔡政府針對太平島的建設，原擬定除浚深內側船席深度外，同時要延長碼頭長度達一百公尺，並利用太平島碼頭興建挖掘時堆積出的新生地進行跑道延長工程。據了解，美方否決碼頭延長工程，但同意我方延長跑道。