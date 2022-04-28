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陳明通：「卡脖子」事件 華為來台載「好幾布袋」晶片回去

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國安局長陳明通上午在立法院表示，在「卡脖子」事件中，「華為派了貨機提前到台灣載了多少晶片，載好幾布袋回去」。圖/取自立法院直播
國安局長陳明通上午在立法院表示，在「卡脖子」事件中，「華為派了貨機提前到台灣載了多少晶片，載好幾布袋回去」。圖/取自立法院直播

國安局長陳明通上午在立法院表示，在兩岸貿易上，某種角度而言，「其實是大陸需要我們」，如中國大陸半導體產業仍須仰賴台灣，他提及所謂「卡脖子」事件中，「華為派了貨機提前到台灣載了多少晶片，載好幾布袋回去」。

陳明通上午列席立法院外交及國防委員會以「中國近期疫情發展、社會維穩與政治影響」為題提出專案報告，報告指出，大陸嚴格防疫政策使年度經濟成長達標難度增大，今年3月以來全陸已有深圳、廣州、上海等80多個城市實施不同程度防疫封控措施，衝擊內需消費、物流、產業鏈等領域，加上俄烏戰事持續推升全球原物料價格致大陸3月以來的消費零售增速、製造及服務業採購經理人指數等數據全面轉弱，第1季經濟成長率僅4.8％，在大陸各地疫情恐難迅速 「清零」下，預估第2季經濟前景仍不樂觀，將加大達成全年5.5％經濟成長目標難度。

陳明通在報告中也表示，大陸因疫管制，嚴厲封控阻斷物流也增添台商營運風險，上海及其周邊城市昆山為台商重要聚集地，上海封城後，物流運輸受阻致生產中斷，先後已有逾百家台企被迫停工，多數廠商雖透過封閉式生產、增加其他地區產線產量、輪休減產等方式因應，但封城措施已影響台商供應鏈穩定，上海市政府刻推動重點企業復工復產，謀降低疫情對包括當地台商在內的企業衝擊。

國民黨立委溫玉霞質詢時關係切大陸疫情對台商影響，同時表示，大陸是我最大的貿易順差國，出口對大陸的經濟依賴，大陸疫情會否影響台灣？但陳明通說，某種角度而言，其實是大陸需要我們，尤其是「卡脖子」事件中，他們半導體產業沒辦法上來，要靠我們，若台灣不給，就卡住脖子了。凡事看兩面，一杯水有人看多有人看空，但不要講順差是我們依賴他，某種角度就是大陸依賴我們。

陳明通說，現在是大陸愈來愈需要我們，因為華為事件時，大陸晶片不能被停止生產時，華為派了貨機提前到台灣載了多少晶片，在好幾布袋回去，表示他們需要我們。

但立委質疑，不是說雞蛋不放在同一個袋子裡？陳明通說，這個世界是互相需要。台商十分打拼，要維持幾個世代的差距，「蕃薯子卡歹命，要四處去討賺」，台商十分傑出。

陳明通 華為 晶片

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