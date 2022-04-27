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華視標案惹議 童振源：要求「標示放大、時間拉長」

聯合報 / 記者張加／即時報導
僑委會委員長童振源。記者張加／攝影
僑委會委員長童振源。記者張加／攝影

華視代總經理陳雅琳以僑委會千萬標案製作獨家新聞，約一小時的節目僅在片尾標註「僑委會廣告」短短幾秒，引發質疑；僑委會委員長童振源今表示，已明確要求華視，未來標示要放大，時間要拉長。

童振源今出席與國立政治大學合辦的「新冠疫情後非洲投資：策略、布局與挑戰」國際研討會，接受本報訪問。

有關華視標案惹議，童振源表示，合約很清楚依據預算法第62條之1，必須標示相關廣告，以及不得做置入性行銷；在此過程中，僑委會尊重華視的專業與慣例，因此並未特別介入。

童振源說，後來檢視相關影片，發現是在最後15秒以跑馬燈方式列出製作人、工作人員等，再出現華視監製與僑務委員會廣告並列6秒，僑委會並未特別注意，因為認為這是華視的專業與慣例。

童振源指出，此事外界有不同看法，但法規並未規定標示多久，而僑委會周一審查影片時，已明確要求華視未來標示要放大，時間要拉長。

僑委會日前說明，依據預算法第62條之1執行原則，均在此案每一集影片片尾標示機關名稱，並明確標示「廣告」；至標示大小與時間長度則依據影片製作專業考量及慣例，在最後15秒以跑馬燈方式逐一列出製作團隊及委託單位（即僑務委員會「廣告」字樣，出現時間），中華電視公司監製與僑務委員會廣告並列長達6秒。

僑委會 華視 廣告

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