快訊

拜登提新招制裁俄國 扣俄國財產援烏克蘭

華視推新董座後火速選總經理 公視4名董事聲明：未經認可不妥

整理包／五一沒火車搭 台鐵罷工始末、訴求與應急方案一次看

華視新聞出錯連連 NCC：要求加強內控

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導
華視新聞接連出包，NCC要求加強內控。記者馬瑞璿／攝影
華視新聞接連出包，NCC要求加強內控。記者馬瑞璿／攝影

華視新聞從上周開始接連出包，民眾抱怨聲浪不斷；NCC（國家通訊傳播委員會）表示，上周已派員去華視做行政調查，希望華視「加強內控」，今年8月份華視也會有評鑑，會檢視近期狀況，並列入考量。

NCC副主委暨發言人翁柏宗指出，4月20日下午NCC已去華視進行行政調查，並請華視人員到會說明，後續依照流程，排入NCC「廣播電視節目廣告諮詢會議」討論，再送到委員會審議做出裁處決議，在監理上會請華視提營運計畫變更，大方向上是加強內控。

華視去年上架52頻道時承諾，3年內人力會從160人擴編至400人。翁柏宗表示，華視9年執照是在2025年6月到期，今年8月會有定期評鑑，會檢視華視所做出的承諾。

只是，外界也質疑，NCC當年對中天電視台不予換照，對比華視目前狀況，是否有雙重標準；對此，翁柏宗表示，中天新聞台2014年換照時，也有部分缺失、提出外部公評人承諾，華視近期相關情形，在8月評鑑時都會列入考量，強調「沒有雙標」。

華視 NCC 廣告

延伸閱讀

【專家之眼】華視引爆地雷 NCC跟文化部都該自請處分

【即時短評】華視出包變全民抓包 不只「內控問題」

華視接連出包 鄭麗文：NCC只有中天還在的時候醒著

拿政府標案打獨家遭批 陳雅琳身兼多職指「忍辱負重」

相關新聞

陳時中規畫5月赴WHA？外交部：有評估但以國內疫情優先

「世界衛生大會」（WHA）下個月登場，衛福部長陳時中是否規畫親赴日內瓦參加場邊會議？外交部次長俞大㵢今在立院表示，有在評...

藍委爆 華視疑充當農委會1450

華視新聞頻傳出錯，並被爆出拿政府標案製作獨家新聞。國民黨立委李貴敏發現，過去曾涉入一四五○網軍帶風向爭議的農委會，也委託...

國民黨拒背書 邢泰釗65票任檢察總長

立法院昨天行使最高檢察署檢察總長人事同意權投票，被提名人、台灣高檢署檢察長邢泰釗以六十五張同意票，獲立院同意出任檢察總長...

冷眼集／陳時中「暖男」形象 遇政治就「走鐘」

新冠肺炎本土確診案例數連日激增，中央流行疫情指揮官陳時中昨天不但對雙北市長酸言酸語，也語帶譏諷說對岸「未來可能餓死比病死...

台捐助50萬歐元 透過歐銀協助烏克蘭運輸機構營運

外交部宣布，自「賑濟烏克蘭專戶」捐助50萬歐元，透過歐銀協助烏克蘭兩大運輸機構持續營運，以確保人道物資運輸不中斷。

嘉市+24 黃敏惠曝停課新標準發放學童打疫苗意願書

嘉義市今天新增24例確診個案，市長黃敏惠指出，其中有1半是確診個案的密切接觸者，而今起實名制販售家用快篩試劑，嘉市有81...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。