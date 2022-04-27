華視新聞出錯連連 NCC：要求加強內控

華視新聞從上周開始接連出包，民眾抱怨聲浪不斷；NCC（國家通訊傳播委員會）表示，上周已派員去華視做行政調查，希望華視「加強內控」，今年8月份華視也會有評鑑，會檢視近期狀況，並列入考量。

NCC副主委暨發言人翁柏宗指出，4月20日下午NCC已去華視進行行政調查，並請華視人員到會說明，後續依照流程，排入NCC「廣播電視節目廣告諮詢會議」討論，再送到委員會審議做出裁處決議，在監理上會請華視提營運計畫變更，大方向上是加強內控。

華視去年上架52頻道時承諾，3年內人力會從160人擴編至400人。翁柏宗表示，華視9年執照是在2025年6月到期，今年8月會有定期評鑑，會檢視華視所做出的承諾。

只是，外界也質疑，NCC當年對中天電視台不予換照，對比華視目前狀況，是否有雙重標準；對此，翁柏宗表示，中天新聞台2014年換照時，也有部分缺失、提出外部公評人承諾，華視近期相關情形，在8月評鑑時都會列入考量，強調「沒有雙標」。