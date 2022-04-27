國民黨醫療委員會：請陳時中不要向「特權」服軟低頭

國民黨醫療委員會新聞稿今天發出新聞稿，呼籲指揮中心指揮官陳時中不要向「特權」服軟低頭，並指出，

疫情之前，人人平等，如果中可以允許醫療人員到府為特定人士進行PCR，那一般百姓可否比照辦理？請指揮官考量公平性並為辛勞的醫護人員多多著想。

新聞稿內容如下：

民眾在意的點，不是醫師有無違反醫師法，而是陳時中身為防疫指揮官，應該樹立一個可供全國效法遵循的防疫典範，特別是「疫情之前，人人平等」，怎能因為是自己人，就有差別處遇？這樣的風骨，夠資格擔任父母官嗎？

「魔鬼藏在細節裡」是目前最適合送給陳時中的警語，我們看看陳時中過去說，周五來不及批閱公文，結果導致現在疫情爆發的「泡泡破口」，再看看過去陳時中3+11方案導致的「諾富特破口」等等，都是因為過度自滿、輕忽細節所致。

如今見疫情擴散難收尾，陳時中寄望透過「共存」賭上一把，卻才發現自己完全沒有備妥「疫苗、快篩劑、抗病毒藥」的「共存三寶」，只能說陳時中缺乏提醒自己不要忽略細節的能力，而面對一些他認為不重要、隱藏性的防疫細節，總是輕描淡寫而過，殊不知這些最終都會對台灣產生嚴重且不利的影響。

病毒當前，一個不注重細節的指揮官，容易作出錯誤的判斷，從而導致臺灣陷入疫情危機，本會呼籲陳時中要有魄力與勇氣去譴責這種不良的示範，嚴禁這種負面的教材。